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Война и мир | Ветеранская организация "Честь"! Какие сегодня стоят задачи и как туда можно попасть

18.01.2025

Белорусская ассоциация ветеранов подразделений специального назначения войск МВД "Честь". Ее создателем является Дмитрий Павличенко. Но сегодня это не просто ветеранская организация. Сюда приходят в том числе и ребята, мужчины, которые хотят обучаться военному делу. Как это происходит, кто туда может попасть и какие задачи сегодня стоят перед "Честью"?

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Война и мир | Ветеранская организация "Честь"! Какие сегодня стоят задачи и как туда можно попасть

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