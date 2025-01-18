Война и мир | Ветеранская организация "Честь"! Какие сегодня стоят задачи и как туда можно попасть
18.01.2025
Белорусская ассоциация ветеранов подразделений специального назначения войск МВД "Честь". Ее создателем является Дмитрий Павличенко.
Но сегодня это не просто ветеранская организация. Сюда приходят в том числе и ребята, мужчины, которые хотят обучаться военному делу.
Как это происходит, кто туда может попасть и какие задачи сегодня стоят перед "Честью"?
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Война и мир | Ветеранская организация "Честь"! Какие сегодня стоят задачи и как туда можно попасть
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Война и мир | Ветеранская организация "Честь"! Какие сегодня стоят задачи и как туда можно попасть