Павличенко: Нам есть что защищать, хотя бы эти несколько десятков мирных лет, прожитых в созидании

Ветеранская организация "Честь" существует достаточно давно. Но сегодня это не просто ветеранская организация. Сюда приходят ребята и мужчины, которые хотят обучаться военному делу. Как это происходит и кто может попасть, в программе "Война и мир" рассказал основатель организации, председатель совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД "Честь" Дмитрий Павличенко.

Основная задача, по его словам, оказание помощи действующим подразделениям в качестве оперативного резерва, это изначально заложено в уставе Ассоциации ветеранов спецназа, которая создана она в 1997 году. "На протяжении всего этого времени при каких-то осложнениях оперативной обстановки мы осуществляли сбор наших ветеранов, то есть людей, которые имеют достаточный уровень подготовки, прошли службу в спецназах и оказывали помощь правоохранительных органов в эти сложные периоды в охране общественного порядка", - рассказал военный.

Дмитрий Павличенко:

"На сегодняшний день оперативная обстановка осложнена тем, что на наших границах воюют два государства, Россия и Украина. Естественно, для любого гражданина Республики Беларусь сейчас очень важна военная подготовка. Мы не собираемся ни на кого нападать, нам главное в случае чего - защитить себя, свои семьи, свое государство. Нам есть что защищать, хотя бы эти несколько десятков мирных счастливых лет, прожитых в мире, в благополучии, в созидании. Нам есть кого защищать - это наши дети, внуки. Это наше прошлое, нашу победу, которую нам бережно передали ветераны войны, победители. Мы должны эту победу пронести дальше и сберечь ее. И поэтому на сегодняшний день тема военной подготовки актуальна".