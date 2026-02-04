Педагоги в Сети: белорусские учителя осваивают соцсети, чтобы быть ближе к ученикам

Каждый год в образование приходят около 5 тыс. молодых специалистов. Их главная цель - говорить с учениками на одном языке, чтобы лучше их понимать. В белорусских школах и вузах набирает популярность новый тип педагога: тот, кто ведет не только занятия, но и яркую жизнь в интернете.

Поколение Z, самое многочисленное, живет в мире гаджетов и онлайн-общения, что меняет подход ко всему, включая учебу. И учителя нового поколения этому вызову рады.

Мария Макеева, старший преподаватель кафедры уголовного права юридического факультета БГУ:

"Изначально страничка в Instagram была мной создана в целях ведения ее как адвокатом, то есть это реализация концепции правовой политики с точки зрения цифровизации адвокатуры, с точки зрения доступности юридической помощи, социальной направленности. Но потом так сложилось, потому что и адвокат, и преподаватель - профессии публичные, большинство моих подписчиков - студенты. То есть большинство лайков, комментариев, какой-то обратной связи поступает от моих студентов".