Перечень запрещенных работ для подростков скорректирован в Беларуси

В Беларуси скорректировали перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних. Теперь у учащихся профучилищ и колледжей появилось больше возможностей проявить себя и, конечно, заработать.

Расскажем, как это решение повлияет на рынок труда.

Трудоустройство несовершеннолетних

Владислав Бабей - учащийся 2-го курса Березинского аграрно-технического колледжа. В выборе профессии - и пример близких, и ее востребованность. Сегодня он изучает устройство тракторов, грузовиков и экскаваторов-погрузчиков. В будущем планирует работать по специальности.

Владислав Бабей, учащийся Березинского аграрно-технического колледжа:

"Хочу взять отсюда все по максимуму: получить водительское удостоверение, открыть все тракторные категории и категорию С. Если здесь открою С-категорию, пойду в МЧС на контракт. Если не получится, пойду на контракт в армию".

А вот третьекурсник Максим Свентицкий - уже практически готовый специалист. У него уже есть водительское удостоверение, и сейчас он проходит практику на местном сельхозпредприятии. Осматривает технику, сам управляет трактором и очищает на нем поля.

Максим Свентицкий, учащийся Березинского аграрно-технического колледжа:

"Вроде бы все устраивает. Стараюсь всех удивить своими успехами. Отработку тоже планирую проходить здесь - тут уже как хозяйство решит".

И таких ребят, готовых к работе, по все стране тысячи. Но еще недавно даже при наличии необходимых навыков и удостоверения они не могли официально трудоустроиться. Управлять техникой разрешалось с 17 лет, а работать - только с 18. Новое постановление Министерства труда и социальной защиты решило эту проблему.

Александр Лис, директор Березинского аграрно-технического колледжа:

"Все колледжи с нетерпением ждали такого шага. Почему? Потому что есть ребята, которые действительно с техникой, как говорится, уже с 17 лет на "ты". Они приходят уже мотивированными сюда, они готовы и могут работать на сельхозтехнике. А сейчас в связи с вступлением постановления в силу действительно это прорыв. Они заработают свою первую зарплату, это положительно повлияет на их дальнейшее развитие".

Изменения коснулись и ряда других профессий. Для брошюровщиков, переплетчиков и слесарей по ремонту сельхозтехники повысили минимальный разряд, с которого запрещен труд несовершеннолетних, со 2-го до 3-го.

Ирина Марщак, замначальника управления охраны и госэкспертизы условий труда - начальник отдела охраны труда Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

"Это связано с тем, что выполнение работ по этим профессиям, по этим разрядам, по второму разряду, не предполагает выполнение работ с повышенной опасностью. Отсутствуют опасные производственные факторы, например, движущиеся машины и механизмы. То есть теперь можно будет их привлечь к работам. Конечно же, в свободное от учебы время при соблюдении трудового законодательства".