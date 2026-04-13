Переселенец из Латвии: Белорусы очень отзывчивые

Беларусь остается местом стабильности, мира и благополучия. Все больше иностранцев выбирают нашу страну своим новым домом. Только за последние 5 лет разрешение на постоянное проживание в Беларуси получили более 43 тыс. человек. Активнее всего к нам едут из России, Украины, Туркменистана, Казахстана и Прибалтики.

Роман Самуль, переселенец из Латвии, рассказал, как он оказался в Беларуси.

"Все легко объяснимо. Гонка за выживание, погоня за каждой копейкой очень выматывает. Устаешь от всего, и от людей тоже - теряешь в них веру. Это правда, - отметил он. - В Латвии очень сильно подскочили цены на недвижимость за городом - на частные дома. И многие решили, что лучше переехать куда-нибудь в деревеньку, жить на природе и чувствовать себя более-менее свободными".

Роман рассказал, что помнит свое счастливое детство у бабушки с дедом: "Я помню, что я мог гулять везде, в любое место выйти, никто не боялся за меня, все было прекрасно. В Риге сейчас деток отпускать как-то боязно. У нас здесь (в Беларуси. - Прим. ред.) дочка родилась, мы хотели бы, чтобы она жила, скажем так, в гармонии с природой, по крайней мере, свои первые годы".

Также он помогает соотечественникам с переездом в Беларусь. "Когда переезжают сюда переселенцы, меня спрашивают, сколько я за это денег беру. Я всегда говорю: если с вас кто-то берет деньги, это аферист. Я могу подсказать, как это делать правильно, я никогда за это деньги не беру. Но есть одно условие - я всегда прошу людей рассказывать, как они жили до этого".

Роман Самуль

Переселенец из Латвии рассказал, почему выбрал именно Беларусь, а не любую другую из стран Евросоюза: "Жить только ради работы, получать копейки и не иметь семью, скажем так, быть третьим сортом, я никогда не хотел. Надо быть объективным: латыши уже тоже переезжают. Меня подкупает отношение белорусов к приезжим. Здесь есть возможности для жизни. Если вы не стремитесь быть миллионером, а просто хотите нормальную жизнь, стабильность и свой дом - то, что в Европе стало почти недостижимым из-за огромных цен, - здесь этого можно добиться честным трудом. Я всегда завидовал белорусам".