Перцов: Мы наследники народа-победителя

Здесь, у подножия священного обелиска, 9 Мая бьется сердце всей Беларуси. Площадь Победы стала местом встречи поколений.

В едином строю замерли те, кто ковал Победу на фронтах, и те, кто строит будущее страны сегодня. Рядом с глубокой мудростью ветеранов - энергия молодежи, решимость руководства государства и сплоченность представителей всех слоев общества. Нас тысячи, но мы говорим на одном языке - языке благодарности.

Ядвига Яронкина, ветеран Великой Отечественной войны:

"Вот эти моменты не забудешь никогда и не простишь никому никогда. Хотя я по натуре все прощаю, всем прощаю, зла не помню. Но это не то, что зло, это просто то, что сейчас творится, меня трясет. Не забуду никогда. Бог всевышний видит, все они получат по заслугам".

"Мы храним эту правду, мы храним эту память, мы ее доносим до наших детей для того, чтобы, по крайней мере, то, что было 80 лет тому назад, не повторилось. И чтобы те люди, кто переписывает историю, для кого наша правда не правда, а вот эти лживые статейки пытаются навязать молодежи, и, к сожалению, многие в это верят, но для того, чтобы они видели, что мы сплоченные, мы помним, мы чтим, и мы наследники народа-победителя", - отметил Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: