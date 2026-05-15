Перцов об атмосфере на медиафоруме: Есть всегда желание подсказать и поделиться хорошими наработками

Владимир Перцов на VI Форуме медийного сообщества Беларуси

VI Форум медийного сообщества Беларуси в самом разгаре. 15 мая в областной филармонии проходит пленарное заседание, где представители республиканских и региональных СМИ, сетевых изданий и блогосферы, идеологической вертикали со всех областей страны и Минска, эксперты в сфере массовых коммуникаций обсуждают, как меняется информационное пространство, почему аудиторию все сложнее удивить и где проходит граница между важными смыслами и бесконечным потоком шума в ленте новостей.

В Беларуси сформировано сообщество профессионалов медиа, которые являются патриотами и по-хорошему фанатами своего дела. Об этом заявил журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов на полях VI Форума медийного сообщества Беларуси.

Говоря о значении и масштабах Форума медийного сообщества Беларуси, Владимир Перцов отметил: "Мы можем говорить о том, что у нас есть медийное сообщество. Если еще каких-то 5-6 лет тому назад это было собрание коллег из разных регионов, которые, если и были знакомы, то, наверное, в рамках своей области, то теперь у нас уже есть сообщество профессионалов, сообщество, в котором, естественно, есть конкуренция, поскольку это творческая среда, и, конечно, есть подсматривание друг за другом, но нет медиаэгоизма, есть всегда желание и способность помочь, подсказать что-то своим коллегам, поделиться какими-то хорошими наработками".