Первая искра возрождения - как освобождение Гомеля положило начало восстановлению всей Беларуси

В истории Великой Отечественной войны Гомельско-Речицкая стратегическая наступательная операция входит в список крупнейших по своим масштабам и блестящих по мастерству исполнения. Она была и одной из самых сложнейших в физическом плане. Бойцам пришлось форсировать Днепр и Сож, когда уже реки покрывались льдом. За эту кампанию свыше 300 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 17 из них непосредственно за освобождение Гомеля. Для примера, за Курскую битву "Золотые звезды Героя" получили 212 человек.

Рокоссовский вспоминал, что важным результатом Гомельско-Речицкой операции Белорусского фронта явилось то, что она содействовала успеху соседа, 1-го Украинского фронта, проводившего в этот период большое наступление на киевском направлении. Скованный войсками нашего фронта противник не смог перебросить в район Киева из Беларуси ни одной дивизии.

Штаб Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского после освобождения города находился в Гомеле. Военные вместе с жителями возрождали город из пепла.

В Национальном архиве Беларуси хранятся документы Военного совета Белорусского фронта. Они рассекречены. Это постановление о помощи фронта восстановлению народного хозяйства Белорусской Республики. Помощь предоставляли все подразделения - дорожное, инженерное, автомобильное, санитарное управление и даже ветслужба.

В декабре 1943 года оперативная группа штаба Белорусского фронта разместилась по улице Одесской. В доме номер 61 жил командующий фронтом Константин Рокоссовский. Вот, что он писал в своих воспоминаниях: "Разместились в небольшом поселке из одноэтажных, преимущественно деревянных домиков, сохранившихся в приличном состоянии. Это было редкое явление. Гитлеровцы почти полностью разрушили Гомель. Красавец-город был превращен в груды развалин. Враг с такой звериной злобой уничтожал все здания и постройки. Во время боев на улицах города наши солдаты выловили множество факельщиков, имевших специальную задачу - поджигать уцелевшие дома".

В Гомеле Рокоссовский жил с дочерью Ариадной. 11 декабря 1943 года он писал жене: "Живем с Адусей хорошо, дружно, ожидаем твоего приезда. К этому времени подготовили елку, а ты привези украшения". А уже 19 декабря Константин Рокоссовский написал: "Игрушки на елку не бери, мы их достали здесь много".

Дочь Рокоссовского Ариадна окончила спецкурсы радистов при Центральном штабе партизанского движения в разгар Сталинградской битвы. Была заброшена в тыл врага в одно из партизанских формирований. За линией фронта и на передовой служила в радиоузле. Во второй половине 1943 года дочь полководца перешла на службу в Центральный, затем Белорусский фронт, командующим которого был Константин Рокоссовский.

После освобождения Гомеля в городе прошел митинг. Жители приветствовали полководца, командующего Белорусским фронтом Константина Рокоссовского, военного стратега, талант которого принес освобождение от нацистской оккупации. Она длилась 829 дней.

Первый освобожденный областной центр советской Беларуси сыграл ключевую роль в восстановлении экономического потенциала практически уничтоженной республики, социальной, педагогической системы и системы здравоохранения.

Гомель - единственный город Беларуси, который в годы Великой Отечественной войны дважды становился столицей БССР. В 1941 году он выполнил стратегическую задачу - спас промышленность, подготовил разведывательные кадры и 50 дней держал оборону. В конце 1943 года Гомель положил начало восстановлению Беларуси, стал местом разработки стратегической операции "Багратион" и до освобождения Минска в июле 1944 года был городом, который сохранял культурное наследие. Именно в Гомель после эвакуации возвращались фонды библиотеки имени Горького, музейные собрания, в том числе нового Музея истории Великой Отечественной войны.