Первый белорусский медийщик прошел МВА-обучение в "Мастерской новых медиа"

Завершилась единственная в России программа для управленцев в медиаиндустрии. Второй поток "Высшей школы новых медиа" окончили более 50 руководителей медиахолдингов, главные редакторы, владельцы и топ-менеджеры СМИ, эксперты в медиасфере.

Обучение было направлено на отработку инструментов управления и ключевых социальных тем, а также личное общение с лидерами индустрии.

"Медиаотрасль сейчас перестраивается, меняется инфраструктура, в которой мы будем работать. Некоторые медиа переживают непростые времена, не очень понятен вектор их развития. И в этой ситуации особенно важно руководителю применять максимально взвешенный подход, принимать верные решения, "подниматься" над ситуацией. Большинство из наших спикеров, неважно, говорили они об управленческих практиках, медиаинструментах или системном мышлении, рассказывали об умении посмотреть на себя и на ситуацию сверху", - поделилась заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель "Мастерской новых медиа" Юлия Аблец.

Среди выпускников "Высшей школы новых медиа" - главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании Александр Хоровец (к слову, первый из белорусских медийщиков, кто окончил данный курс), исполнительный директор и главный редактор "Общественной службы новостей" Сергей Касаткин, диджитал-директор News Media Holding Кирилл Кулигин, генеральный директор холдинга "ФорМедиа" Максим Пасютин, главный редактор News.ru Ольга Сабурова. За 8 месяцев обучения они уже начали реализовывать совместные проекты. Так, челябинский медиахолдинг "Первый областной" и медиахолдинг "Омские медиа" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на обмен опытом и контентом, совместное производство и реализацию творческих проектов.

Среди экспертов программы были:

заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич;

генеральный директор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова;

президент "Шкулев Холдинг" Виктор Шкулев;

генеральный директор издательского дома "Ъ" Роман Уманский;

директор по маркетингу, издатель РБК Андрей Сикорский;

генеральный директор Rutube Сергей Иванов;

депутат Госдумы, журналист Евгений Попов.

Ключевыми темами "Высшей школы новых медиа" были маркетинговое мышление в редакциях, основы работы с нейросетями, создание личного бренда руководителя медиа, управление командой, системное мышление, лидерство и GR.

После пяти модулей обучения у участников программы будет возможность войти в Ассоциацию руководителей медиа, созданную участниками первого потока "Высшей школы новых медиа".

Подать заявку на следующий поток программы для управленцев "Высшая школа новых медиа" можно на сайте мастерскаяновыхмедиа.рф.

"Мастерская новых медиа" - программа для медиа- и PR-технологов. Развивает крупнейшее сообщество, которое отстаивает информационный суверенитет России, управляет медиаполем и формирует конструктивное и развивающее медиапространство. Программа создана "Диалогом" и Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Присоединиться к "Мастерской новых медиа" можно в социальных сетях: