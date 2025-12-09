Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Первый молодежный военно-патриотический форум: какие вопросы волнуют молодежь

В Минске завершился первый молодежный военно-патриотический форум. Он организован Советом Республики при поддержке силовых ведомств Беларуси.

Форум собрал несколько сотен воспитанников военно-патриотических клубов, участников проекта "Поезд Памяти", лицеистов и курсантов военных вузов страны.

Вместительность зала составляет примерно 500 человек. Но задать вопрос спикерам первого молодежного гражданско-патриотического форума мечтают десятки тысяч, как минимум 9 тыс. претендентов на участие в проекте "Поезд Памяти" за 5 лет исследования.

София Рудая

София Рудая, учащаяся Брестского кадетского областного училища:

"Мне, как кадету, очень важно показывать своими действиями примеры для других ребят. Я считаю, что каждый уважающий себя человек должен стремиться к тому, чтобы быть именно такими первооткрывателями".

Дерево познается по плодам, а человек - по делам. В этих словах есть смысловая хронология. Сначала мы взращиваем в детях правильные ценности, а после гордимся ими и их ратными делами.

Наталья Кочанова

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Перспективы этого форума, на мой взгляд, великолепные, потому что мы сегодня приняли такое решение, что он станет традиционным, ежегодным. Предложение наше было таково, что мы хотим его провести в разных регионах нашей страны".

В системе МВД функционирует 207 военно-патриотических клубов. Они сегодня во многом формируют кадровый потенциал силовых ведомств. Однако для тех, кто сейчас сомневается перед одним из самых главных решений в своей жизни, форум дает правильные нарративы.

Николай Карпенков

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками:

"Мы готовим сильную, профессиональную молодежь, которая очень любит свою Родину, гордится ей, и самое главное - понимает, что Родину нужно защищать".

На форуме не раз вспоминали об уникальном экспрессе истории и дружбы. Он, к слову, отправится в путь уже в пятый раз. Говорят, что и сам маршрут может значительно увеличить дистанцию, но самое главное, ребятам, будь то из Беларуси, России, Узбекистана или даже Латвии, расскажут только правду о великом поколении победителей.

Иван Эйсмонт

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Я, когда выступаю перед молодой аудиторией, стараюсь всегда приводить примеры. Как правило, комментирую факты, видео, фотографии, цитаты для того, чтобы не навязывать свое мнение молодым людям, а чтобы они сами сделали выводы".

Пусть этот форум всего первый, но с огромным потенциалом. Историческая память - это не ритуал, а личная, почти родовая история.

