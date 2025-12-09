Первый молодежный военно-патриотический форум: какие вопросы волнуют молодежь

В Минске завершился первый молодежный военно-патриотический форум. Он организован Советом Республики при поддержке силовых ведомств Беларуси.

Форум собрал несколько сотен воспитанников военно-патриотических клубов, участников проекта "Поезд Памяти", лицеистов и курсантов военных вузов страны.

Вместительность зала составляет примерно 500 человек. Но задать вопрос спикерам первого молодежного гражданско-патриотического форума мечтают десятки тысяч, как минимум 9 тыс. претендентов на участие в проекте "Поезд Памяти" за 5 лет исследования.

София Рудая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b0625ab-7bd5-4245-8b8d-77b312ee14fc/conversions/77a131d4-b8b8-49e6-8ab9-e446bfaa51ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b0625ab-7bd5-4245-8b8d-77b312ee14fc/conversions/77a131d4-b8b8-49e6-8ab9-e446bfaa51ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b0625ab-7bd5-4245-8b8d-77b312ee14fc/conversions/77a131d4-b8b8-49e6-8ab9-e446bfaa51ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b0625ab-7bd5-4245-8b8d-77b312ee14fc/conversions/77a131d4-b8b8-49e6-8ab9-e446bfaa51ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

София Рудая, учащаяся Брестского кадетского областного училища:

"Мне, как кадету, очень важно показывать своими действиями примеры для других ребят. Я считаю, что каждый уважающий себя человек должен стремиться к тому, чтобы быть именно такими первооткрывателями".

Дерево познается по плодам, а человек - по делам. В этих словах есть смысловая хронология. Сначала мы взращиваем в детях правильные ценности, а после гордимся ими и их ратными делами.

Наталья Кочанова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2aacfe3-9fae-45de-8ca6-81b5592d0cd8/conversions/1e7facce-4351-4b26-9774-082bc95f4c33-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2aacfe3-9fae-45de-8ca6-81b5592d0cd8/conversions/1e7facce-4351-4b26-9774-082bc95f4c33-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2aacfe3-9fae-45de-8ca6-81b5592d0cd8/conversions/1e7facce-4351-4b26-9774-082bc95f4c33-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2aacfe3-9fae-45de-8ca6-81b5592d0cd8/conversions/1e7facce-4351-4b26-9774-082bc95f4c33-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Перспективы этого форума, на мой взгляд, великолепные, потому что мы сегодня приняли такое решение, что он станет традиционным, ежегодным. Предложение наше было таково, что мы хотим его провести в разных регионах нашей страны".

В системе МВД функционирует 207 военно-патриотических клубов. Они сегодня во многом формируют кадровый потенциал силовых ведомств. Однако для тех, кто сейчас сомневается перед одним из самых главных решений в своей жизни, форум дает правильные нарративы.

Николай Карпенков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2a48cc3-828d-4f11-9cce-ff5d9a715042/conversions/a5a0bd59-9649-4073-bd17-f540cf742d99-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2a48cc3-828d-4f11-9cce-ff5d9a715042/conversions/a5a0bd59-9649-4073-bd17-f540cf742d99-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2a48cc3-828d-4f11-9cce-ff5d9a715042/conversions/a5a0bd59-9649-4073-bd17-f540cf742d99-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2a48cc3-828d-4f11-9cce-ff5d9a715042/conversions/a5a0bd59-9649-4073-bd17-f540cf742d99-xl-___webp_1920.webp 1920w

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками:

"Мы готовим сильную, профессиональную молодежь, которая очень любит свою Родину, гордится ей, и самое главное - понимает, что Родину нужно защищать".

На форуме не раз вспоминали об уникальном экспрессе истории и дружбы. Он, к слову, отправится в путь уже в пятый раз. Говорят, что и сам маршрут может значительно увеличить дистанцию, но самое главное, ребятам, будь то из Беларуси, России, Узбекистана или даже Латвии, расскажут только правду о великом поколении победителей.

Иван Эйсмонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d29171ae-7e55-49c9-a556-72b505f4ed4b/conversions/9cc2c305-1de2-4620-ac77-23b7360689f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d29171ae-7e55-49c9-a556-72b505f4ed4b/conversions/9cc2c305-1de2-4620-ac77-23b7360689f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d29171ae-7e55-49c9-a556-72b505f4ed4b/conversions/9cc2c305-1de2-4620-ac77-23b7360689f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d29171ae-7e55-49c9-a556-72b505f4ed4b/conversions/9cc2c305-1de2-4620-ac77-23b7360689f3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Я, когда выступаю перед молодой аудиторией, стараюсь всегда приводить примеры. Как правило, комментирую факты, видео, фотографии, цитаты для того, чтобы не навязывать свое мнение молодым людям, а чтобы они сами сделали выводы".