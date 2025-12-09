3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Первый молодежный военно-патриотический форум: какие вопросы волнуют молодежь
В Минске завершился первый молодежный военно-патриотический форум. Он организован Советом Республики при поддержке силовых ведомств Беларуси.
Форум собрал несколько сотен воспитанников военно-патриотических клубов, участников проекта "Поезд Памяти", лицеистов и курсантов военных вузов страны.
Вместительность зала составляет примерно 500 человек. Но задать вопрос спикерам первого молодежного гражданско-патриотического форума мечтают десятки тысяч, как минимум 9 тыс. претендентов на участие в проекте "Поезд Памяти" за 5 лет исследования.
София Рудая, учащаяся Брестского кадетского областного училища:
"Мне, как кадету, очень важно показывать своими действиями примеры для других ребят. Я считаю, что каждый уважающий себя человек должен стремиться к тому, чтобы быть именно такими первооткрывателями".
Дерево познается по плодам, а человек - по делам. В этих словах есть смысловая хронология. Сначала мы взращиваем в детях правильные ценности, а после гордимся ими и их ратными делами.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Перспективы этого форума, на мой взгляд, великолепные, потому что мы сегодня приняли такое решение, что он станет традиционным, ежегодным. Предложение наше было таково, что мы хотим его провести в разных регионах нашей страны".
В системе МВД функционирует 207 военно-патриотических клубов. Они сегодня во многом формируют кадровый потенциал силовых ведомств. Однако для тех, кто сейчас сомневается перед одним из самых главных решений в своей жизни, форум дает правильные нарративы.
Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками:
"Мы готовим сильную, профессиональную молодежь, которая очень любит свою Родину, гордится ей, и самое главное - понимает, что Родину нужно защищать".
На форуме не раз вспоминали об уникальном экспрессе истории и дружбы. Он, к слову, отправится в путь уже в пятый раз. Говорят, что и сам маршрут может значительно увеличить дистанцию, но самое главное, ребятам, будь то из Беларуси, России, Узбекистана или даже Латвии, расскажут только правду о великом поколении победителей.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
"Я, когда выступаю перед молодой аудиторией, стараюсь всегда приводить примеры. Как правило, комментирую факты, видео, фотографии, цитаты для того, чтобы не навязывать свое мнение молодым людям, а чтобы они сами сделали выводы".
Пусть этот форум всего первый, но с огромным потенциалом. Историческая память - это не ритуал, а личная, почти родовая история.