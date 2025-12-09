3.77 BYN
Первый молодежный военно-патриотический форум проходит в Минске
Автор:Стефания Винничек
Первый молодежный военно-патриотический форум проходит в Минске. В программе много мероприятий: встречи с государственными деятелями, посещение войсковой части 32-14, где ребятам покажут боевую технику, а также выступления сотрудников спецподразделений по рукопашному бою.
Запланировано проведение масштабного пленарного заседания на тему "Современный патриотизм: традиции и вызовы времени", участие в котором примут представители различных министерств и ведомств (подробности в видео).