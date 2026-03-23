Первый урожай клубники собирают в Минской области

В теплицах под Минском созрел первый урожай клубники. На плантациях около 40 тыс. кустов. Сорт плодоносит круглый год. Собирают свежий урожай вручную и складывают в специальные лотки.

Ежедневно набирают около 200 кг сочной и красной ягоды. Заботиться помогают и трудолюбивые насекомые - шмели каждое утро вылетают на работу из специальных боксов и опыляют цветы клубники.

"Полив производится автоматически через капельницы. Температурный режим также создается автоматически через компьютер. Ягоды собираем каждый день, смотрим по цвету и по чашелистикам: если они поднимаются вверх - ягода практически готова. Мы в этом году посадили клубнику в минеральную вату и в шахматном порядке", - рассказала начальник цеха клубники тепличного хозяйства Мария Астапович.

начальник цеха клубники тепличного хозяйства Мария Астапович

"Клубника у нас плодоносит в течение года, в сумме получается в год порядка 40-42 т, поэтому в торговых сетях наша клубника присутствует постоянно. Мы делаем фасовку по 350 г в коробку, фасуем, квантуем, чтобы человек в торговые сети пришел, со штрих-кодом взял коробочку и ушел", - отметил директор тепличного хозяйств Евгений Устинович.