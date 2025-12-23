Первое рабочее место, выплаты, жилье: как обустроились молодые специалисты - целевики

Молодые специалисты - важный резерв кадров на последующие годы. Как идут дела у молодых специалистов на местах

Молодежная политика - один из приоритетов Программы социально-экономического развития, утвержденной во время заседания 7-го Всебелорусского народного собрания.

Распределение молодых специалистов

Первое рабочее место, выплаты, гарантии и, конечно, жилье - то, что волнует любого молодого специалиста. Как решаются эти вопросы, почему все больше молодых ребят выбирают для первого места работы именно регионы Беларуси? Узнаем вместе.

Только в этом году после вузов трудоустроено около 18 тыс. юношей и девушек. Молодые сотрудники Вячеслав и Валерия трудятся в лесной отрасли Беларуси. На старте ребятам сразу предоставили жилье, мучительных месяцев в поиске крыши над головой не было. От арендной квартиры до места работы буквально пару минут. Кроме того, Валерия перед поступлением в университет брала направление на целевое обучение. Девушка признается, что это инструмент безопасности и гарантий для молодежи.

"Я сразу знала, что если я иду за целевым направлением, то я не буду работать в столице. И приду именно в этот лесхоз. Мне очень все нравится. У нас сплоченный коллектив. К кому ты не обратишься, все всегда во всем помогут. Хорошее взаимоотношение с начальством. Это очень хорошо. В мои обязанности входит выполнять поручения лесничего. Я помогаю ему с документацией, также я выезжаю в лес".

В Логойском лесхозе 10 молодых специалистов, трое из них - так называемые целевики. Жилищный фонд лесхоза будут пополнять и дальше. Планируется строительство еще одного арендного дома. Ремонт в квартирах ребята могут делать на свой вкус и цвет. К слову, у специалистов лесного хозяйства есть право выкупа арендного жилья через 10 лет. Соответствующий указ подписал глава государства в апреле этого года.

Вячеслав Ожешковский, мастер леса Козырского лесничества Логойского лесхоза:

"Плюс в том, что предоставили сразу, получается, я отучился в колледже. Сразу устроился. Если бы предоставили не сразу, нужно было бы где-то искать съемную или квартиру, или дом. Предоставили комфортные условия проживания".

"Я окончил Белорусский государственный технологический университет. И по целевому направлению оказался в Логойском лесхозе. Распределили меня в Семковское лесничество. С жильем я особо не мучился, поскольку мне тут предоставили арендное жилье", - сказал помощник лесничего Семковского лесничества Логойского лесхоза Кирилл Луганский.

Ольга Овчарова, замдиректора Логойского лесхоза:

"Очень важно, как будет в последующем закрепляться и работать молодой специалист. Зависит все-таки, на какое первое рабочее место он попадет. На прошлой неделе буквально один из наших лесничих Логойского лесничества Александр Корольчук стал лучшим наставником в отрасли".

Кроме развитого института наставничества и помощи в решении жилищного вопроса, молодой специалист в начале работы получает подъемные в размере 1 стипендии, надбавку к зарплате.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Теперь не только те, кто учился на бюджете, но и платники сегодня могут также, обратившись в свои деканаты, попросить, чтобы их обеспечили первым рабочим местом. А что такое первое рабочее место? Это и есть самая главная социальная гарантия. Мы с вами знаем, какая ситуация в мире с этим, в той же Европе, Португалии, Испании, там до 30 % молодых людей не имеют работы".