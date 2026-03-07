Первое женское интернет-радио начнет вещание 8 марта

Первое женское интернет-радио будет создаваться силами женщин, рассказывать о женщинах и об актуальных женских темах. Об этом сообщила замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, зампредседателя БСЖ Инна Солдатенко.

"Поклонниками данного радио будут не только женщины, но и мужчины, потому что обсуждаемые темы актуальны и у всех на слуху. Думаю, что мужчины тоже должны быть в повестке и в том информационном поле, в котором сегодня существует наша женщина", - предположила она.

По ее словам, в Год белорусской женщины в БСЖ предусмотрена насыщенная программа. "И если кому-то кажется, что белорусская женщина будет почивать на лаврах в этом году, то он ошибается. Женщина будет находиться в эпицентре", - заявила она.

Инна Солдатенко:

"Республиканский план, который формировался инициативами большого количества министерств и ведомств, насчитывает более 60 пунктов. Думаю, любая женщина найдет инициативу или активность для себя по сердцу. Основные наши традиционные акции: "Здоровье женщины - здоровье нации", "Соберем портфель вместе", "Дзявочы вянок міру" - это то, чем славится Белорусский союз женщин".