Первые электробусы Белкоммунмаша вышли на маршрут БелАЭС - Островец в Гродненской области
Автор:Редакция news.by
Первая партия электробусов Е350 производства Белкоммунмаша уже проходит тест-драйв в Гродненской области по маршруту БелАЭС - Островец. Новые машины в режиме регулярных рейсов будут доставлять работников Белорусской атомной электростанции.
Дмитрий Бутянов, начальник автотранспортного цеха Белорусской АЭС:
"Белкоммунмаш предложил нам скорость движения не менее 90 км/час, пассажировместимость соответствующую: 53 пассажира могут ездить всего, из них 42 - стоя. Электробус полностью соответствует требованиям для пригородных перевозок пассажиров".
В планах на 2026 год - соединить Минск и города-спутники аналогичным электротранспортом большой вместимости. Это позволит сделать поездки более комфортными и экологичными.