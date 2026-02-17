Первые электробусы Белкоммунмаша вышли на маршрут БелАЭС - Островец в Гродненской области

Первая партия электробусов Е350 производства Белкоммунмаша уже проходит тест-драйв в Гродненской области по маршруту БелАЭС - Островец. Новые машины в режиме регулярных рейсов будут доставлять работников Белорусской атомной электростанции.

Дмитрий Бутянов, начальник автотранспортного цеха Белорусской АЭС:

"Белкоммунмаш предложил нам скорость движения не менее 90 км/час, пассажировместимость соответствующую: 53 пассажира могут ездить всего, из них 42 - стоя. Электробус полностью соответствует требованиям для пригородных перевозок пассажиров".