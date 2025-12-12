Первые соревнования по дрон-рейсингу среди школьников прошли в Минске

Первые соревнования по дрон-рейсингу среди членов военно-патриотических клубов прошли в Минске. Приняла первенство 64-я столичная школа, где год назад открылся класс по обучению школьников управлению дронами.

Изначально в спортивном военно-патриотическом клубе "Сириус" занималось 17 человек, но со временем их число выросло. На протяжении года ребята упражнялись на тренажерах-симуляторах и даже осваивали практические навыки управления БПЛА. И вот свои умения они продемонстрировали на соревнованиях по дрон-рейсингу "Лига дронов".

В турнире приняли участие 6 команд, в состав которых вошли воспитанники военно-патриотических клубов Минска. В лидерах оказались ребята из команд "Сириус" и "Стрела".