Песня как оружие: Валерий Шмат рассказал о силе музыки в годы войны

Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для белорусов, победа ковалась на фронтах и в тылу. Выстоять и победить людям помогала песня. Она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа.

9 Мая на площади Победы о миссии музыки военных лет и современном патриотическом искусстве рассказали руководитель арт-группы "Беларусы", заслуженный артист Беларуси Валерий Шмат и солист коллектива Евгений Долич.

9 мая по всей стране звучат бессмертные мелодии - от Седьмой симфонии Шостаковича до народных хитов "Катюша" и "Синий платочек". По мнению артистов, мощная сила этих произведений кроется в природном единении.

"Когда человек поет, у него поет душа и сердце, - поделился Валерий Шмат. - Музыка - это не только радость, но и патриотический настрой. Когда люди поют вместе, объединяются не только голоса, но и стремления: к Победе, к защите Родины, к миру".

заслуженный артист Беларуси Валерий Шмат

Валерий Шмат, как внук ветерана, с детства слышал реальные истории о войне - о том, как люди выживали под пулями и продолжали жить, чтобы освободить родную землю. Именно поэтому одним из главных направлений творчества арт-группы "Беларусы" стала военно-патриотическая тема.

"Название обязывает: мы должны его оправдать в репертуаре, - объяснил выбор творческого пути Валерий Шмат. - Не только песни военных лет. Я как композитор много пишу для коллектива современных песен о войне".

Среди знаковых произведений, которые уже полюбились слушателям, - "Не будите уснувших солдат", "Голос мамы", "Фронтовики", а также песня "За нами правда", возносящая единство славянских народов.

"Мы, славяне, - один народ. Мы вместе победили, как и все республики Советского Союза. Поэтому мы рады продолжать эту патриотическую тему сегодня", - подчеркнул артист.

Современные песни коллектива звучат далеко за пределами страны. Недавно программа "Реквием" с триумфом прошла в Казани, что, по словам артистов, очень ценно - нести культуру и правдивую историю даже за пределы национальных границ.

Вечером 9 мая у арт-группы "Беларусы" насыщенная программа. Коллектив выступит на главной городской площадке Минска (возле Дворца спорта). В репертуаре знаковые произведения: "Не будите уснувших солдат", "Трэба трымацца разам", "Кожнаму дому шчасце".