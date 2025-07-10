Петкевич: Целевая подготовка - важный инструмент в подготовке кадров

Образование в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1df246c4-1907-4d4d-9cce-1402f2abf67a/conversions/99263205-b7c4-457c-a584-6b34960b4cb9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1df246c4-1907-4d4d-9cce-1402f2abf67a/conversions/99263205-b7c4-457c-a584-6b34960b4cb9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1df246c4-1907-4d4d-9cce-1402f2abf67a/conversions/99263205-b7c4-457c-a584-6b34960b4cb9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1df246c4-1907-4d4d-9cce-1402f2abf67a/conversions/99263205-b7c4-457c-a584-6b34960b4cb9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Целевая подготовка - важный инструмент с точки зрения подготовки кадров, отметила Наталья Петкевич во время посещения Витебского государственного медицинского университета. Заместитель премьер-министра ознакомилась с работой вуза, его достижениями, а также ходом вступительной кампании. Напомним, 10 июля завершились внутренние вступительные испытания для абитуриентов-целевиков, и по 12 июля пройдет их зачисление.

Наталья Петкевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b99b6262-f681-4b10-9432-959aa000d978/conversions/27cf237a-eb28-4a51-b8a7-6e289b391300-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b99b6262-f681-4b10-9432-959aa000d978/conversions/27cf237a-eb28-4a51-b8a7-6e289b391300-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b99b6262-f681-4b10-9432-959aa000d978/conversions/27cf237a-eb28-4a51-b8a7-6e289b391300-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b99b6262-f681-4b10-9432-959aa000d978/conversions/27cf237a-eb28-4a51-b8a7-6e289b391300-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Реализация той непосредственной задачи, когда есть связь еще на стадии подготовки будущего специалиста между практикой и образованием. Организация, заинтересованная в том или ином специалисте, направляет своего представителя, понимая, что это будет практикоориентированное образование, и человек получит гарантированное рабочее место".

Алексей Чуканов, ректор ВГМУ:

"В сравнении с прошлым годом план приема увеличен по специальности до 80 %. Ребята охотно идут на такой вид подготовки. Это связано с тем, что они уже знают заранее, где будут работать. Они в ходе учебы уже могут съездить на практику именно в это учреждение, откуда взяли направление".