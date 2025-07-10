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Петкевич: Целевая подготовка - важный инструмент в подготовке кадров
Целевая подготовка - важный инструмент с точки зрения подготовки кадров, отметила Наталья Петкевич во время посещения Витебского государственного медицинского университета. Заместитель премьер-министра ознакомилась с работой вуза, его достижениями, а также ходом вступительной кампании. Напомним, 10 июля завершились внутренние вступительные испытания для абитуриентов-целевиков, и по 12 июля пройдет их зачисление.
Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Реализация той непосредственной задачи, когда есть связь еще на стадии подготовки будущего специалиста между практикой и образованием. Организация, заинтересованная в том или ином специалисте, направляет своего представителя, понимая, что это будет практикоориентированное образование, и человек получит гарантированное рабочее место".
Алексей Чуканов, ректор ВГМУ:
"В сравнении с прошлым годом план приема увеличен по специальности до 80 %. Ребята охотно идут на такой вид подготовки. Это связано с тем, что они уже знают заранее, где будут работать. Они в ходе учебы уже могут съездить на практику именно в это учреждение, откуда взяли направление".
В этом году на условиях целевой подготовки планируется принять более 6,5 тыс. абитуриентов. Конкурс высокий - в некоторых учебных заведениях на одно место претендует до 10 человек. При этом государственная комиссия строго следит за соблюдением всех процедур и недопущением нарушений.