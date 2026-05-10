Питбайкам не место на дорогах: что нужно знать при покупке спортинвентаря

Улицы белорусских городов заполонили самокаты, гироскутеры и сигвеи - так называемые средства персональной мобильности.

Маленькие снаружи, но быстрые внутри, они давно стали проблемой для водителей и пешеходов. Одни ездят по проезжей части, другие вихрем проносятся по тротуару. С 2025 года в Беларуси вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Закон четко разграничивает типы таких устройств и их место на дороге.

С этой недели ГАИ начинает штрафовать тех, кто нарушает новые правила. В первую очередь это касается превышения скорости на самокатах, езды на устройствах, которые не прошли регистрацию, или тех средств, которые не предназначены для дорог общего пользования - например, питбайки и эндуро - это спортинвентарь.

Въехали под запрет

По правилам дорожного движения двухколесный транспорт с мотором делится на 2 категории: мопеды и мотоциклы. Если объем двигателя до 50 см³, а максимальная скорость не превышает 50 км/ч - это мопед. На него не выдаются номера и техпаспорт, для мопеда нужна категория прав АM, которую можно получить с 16 лет после теоретического экзамена по ПДД, без прохождения обучения и без сдачи практической части. Владельцы мопедов не обязаны платить транспортный налог. Но в век маркетинга появилось много других устройств: мотоцикл, мопед, питбайк и эндуро.

Андрей Козлов, представитель гоночной команды ENDURO BAZA RACING TEAM, рассказал, как питбайк отличить от мотоцикла: "Во-первых, он достаточно маленький. Во-вторых, его двигатель спереди не защищен рамой, то есть двигатель открытый, значит, это питбайк. У него не может быть физически никаких документов - это точно спортивный инвентарь".

Малокубаторные питбайки рассчитаны на несовершеннолетних. Для поездки на них не нужны права. Питбайкам не место на дорогах. И это не просто юридическая норма. У такого транспорта может не быть фар, поворотников, зеркал, что делает его небезопасным на дороге с другими машинами. На питбайк не нужны права, хоть он и может быть мощнее мотоцикла. Его стихия - закрытые треки.

"В большинстве случаев это спортинвентарь, и соревнования должны проводиться в соответствующих оборудованных местах с соблюдением всех требований безопасности как участниками этих спортивных мероприятий, так и зрителями, - рассказал Александр Занимон, замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси. - Передвижение в лесных условиях возможно только при наличии прав управления транспортным средством соответствующей категории. Скорее всего, это будет либо легкий мотоцикл (А1), либо тяжелый мотоцикл - категории А".

Этот спортивный инструмент не проходит регистрацию и не является транспортным средством для дорог общего пользования. Пока вы катаетесь по закрытой трассе, вы не участвуете в дорожном движении, и требования ПДД к вам не применяются - именно поэтому отсутствие прав допустимо. А вот езда по лесу запрещается, исключение - только тренировка для соревнований, да и то, если эта часть леса выделена спортклубом или федерацией для тренировочного процесса. Впрочем, если есть водительское удостоверение, то ограничения на лесной дороге снимаются.

Александр Занимон, замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"У нас под видом питбайков продаются достаточно мощные транспортные средства - мотоциклы. Так вот, для того чтобы не вводить в заблуждение, нужно в первую очередь технические характеристики этого транспортного средства уточнять перед его покупкой. В тех же случаях, когда такие транспортные средства используются исключительно в спортивных целях, права на управление такими транспортными средствами не требуется. В тех же случаях, когда передвижение осуществляется по дорогам общего пользования, конечно же, право на управление такими транспортными средствами требуется".

А вот проезжую часть пересекать нельзя - только переходить, держа рядом питбайк. Даже несколько метров проезда могут обернуться штрафом.

Андрей Козлов, представитель гоночной команды ENDURO BAZA RACING TEAM показал, как выглядит полноценный эндуро-мотоцикл, но без ПТС: "Как можете видеть, нет ни поворотников, ни зеркал, как собственно, и комплекта документов. С этим мотоциклом по дорогам общего пользования вы передвигаться можете только на лафете, прицепе, либо внутри вашего грузового автомобиля. Это спортинвентарь".

Обычно на таких моделях написано, что они не для дорог общего пользования, а значит, и на этом транспорте нельзя пересекать проезжую часть - нужно спешиваться.

Также Андрей Козлов показал, как выглядит мотоцикл с ПТС.

Что касается электротранспорта, на него распространяется ряд ограничений. С прошлого года средством персональной мобильности может называться то устройство, которое едет медленнее 25-км/ч и перевозит одного человека. Им разрешено ездить по велодорожке на максимально допустимой скорости 1/4 сотни, а если ее нет, то по тротуару, но не быстрее 10 км/ч. В пешеходной зоне движение запрещено. Остальные электроустройства приравниваются к мотоциклам или мопедам. Для них поездка по тротуару или велодорожке может обернуться штрафом, их стихия - проезжая часть. А незарегистрированный электротранспорт без штрафа может ездить лишь по грунтовым, песчаным и лесным дорогам без усовершенствованного покрытия. С этой недели лихачи уже могут получить штраф за превышение скорости.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Сотрудники ГАИ приступают контролировать скорость движения водителей, которые передвигаются на СПМ, с помощью комплекса "СКАТ". Он в автоматическом режиме фиксирует скорость движения водителей, которые передвигаются на средствах персональной мобильности, и передает ее сотруднику Госавтоинспекции на планшет, который в последующем пресекает данное правонарушение и привлекает правонарушителя к ответственности".

На первый раз инспектор вынесет предупреждение. Изменения в Правила дорожного движения - главным образом спешивание не перекрестках - помогли снизить аварийность на дороге.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"С начала 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более чем на 40 % сократилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием средств персональной мобильности. С участием велосипедистов число ДТП сократилось более чем в 2 раза. Аналогичным образом складывается ситуация и на пешеходных переходах, где точно так же более чем в 2 раза сократилось число ДТП".