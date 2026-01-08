План "Погода. Снежные заносы": какие ресурсы задействованы в борьбе с непогодой в Гомельской области

Юг Беларуси находится во власти стихии. В Гомельской области из-за обильных снегопадов и надвигающегося циклона объявлен красный уровень опасности. Метель, штормовой ветер, снежные заносы на дорогах, понижение температуры усложняют ситуацию в регионе, но обстановка под контролем. Бригады жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, МЧС, ГАИ, дорожные службы работают в усиленном режиме.

На территории Гомельской области действует специальный план "Погода. Снежные заносы". С самого утра спецтехника вышла на городские улицы. От снега освобождали дворы, парковки, подъезды к социальным объектам.

На обслуживании Гомельавтодора сеть дорог республиканского значения, контролируются 2,3 тыс. км. Диспетчерская в круглосуточном режиме с помощью 64 видеокамер отслеживает состояние автодорог и все передвижения спецтехники по их расчистке от снежных заносов.

Виталий Попченко, начальник диспетчерской службы РУП "Гомельавтодор":

"На наших дорогах имеются дорожные измерительные станции (15 штук), которые в режиме онлайн показывают температуру воздуха, температуру поверхности, заснеженность автомобильной дороги, наличие химикатов. Эти дорожные измерительные станции сигнализируют сразу же, если происходит образование гололеда".

К снегопаду дорожные службы подготовились, отработали механизмы взаимодействия всех профильных подразделений. 60 тыс. т противогололедных материалов (а это месячный запас песчано-соляных смесей для посыпки дорог) есть в полном объеме.

Денис Ясько, директор РУП "Гомельавтодор":

"У каждой бригады есть свой участок закрепленный автомобильной дороги, там он составляет порядка 30-40 км. Они идут по кругу в паре и делают комплекс мероприятий. Сегодня надобности нет в привлечении сторонней техники, но у нас есть договора. Я проговорил с руководителями предприятий, где есть тяжелая техника, которые помогут, если это понадобится".

В центре оперативного реагирования Гомельского областного управления МЧС спасатели в постоянной готовности среагировать на любое развитие ситуации. Сюда стекается вся информация о погодных условиях от Белгидромета с Республиканского центра управления реагирования на ЧС. Обновления поступают каждый час.

Павел Конончик, начальник отдела Гомельского областного управления МЧС:

"На онлайн-карте можно наблюдать, что циклон идет с запада на восток и дальше поворачивает на северо-восток, задевает в первую очередь южную часть страны - Брест, Гомель, потом по востоку подымается через Могилев, задевает Витебск, центральные районы и дальше идет в направлении Пскова и Санкт-Петербурга. В Гомельской области наиболее интенсивный снегопад прогнозируется с 8 на 9 января".

Ситуация в регионе в связи с обильными снегопадами и надвигающимся циклоном на контроле главы государства. Накануне главной темой доклада председателя Гомельского облисполкома Президенту Беларуси Александру Лукашенко стала работа по обеспечению устойчивого функционирования инфраструктуры, расчистка улиц и транспортных магистралей.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"В случае выпадения обильных осадков в короткое время будет поднята вся техника, которая имеется в Гомельской области. Все службы - энергетики, МЧС, дополнительные ресурсы, бригады (будут работать, если такая ситуация будет, 169 бригад) жилищно-коммунального хозяйства".

Любой желающий может присоединиться к расчистке снега. В Гомеле работает 27 пунктов, где можно получить инвентарь.

У сотрудников ГАИ особое внимание уделено патрулированию автомобильных дорог.

Руслан Колесников, начальник управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

"В связи с изменениями погодных условий необходимо отказаться от дальних поездок, также выбирать места для стоянки личного транспорта, в том числе грузового, в специально предназначенных для этого целей, не оставлять машины вдоль автомобильных дорог в вечернее и ночное время для безопасного движения и улучшения качества уборки улично-дорожной сети специализированной техникой".