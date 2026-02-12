Плодоовощная продукция под контролем: как проходит мониторинг торговых объектов в Беларуси

Обязательный перечень товаров - это когда на полке любого магазина должен быть определенный набор продуктов, которые люди покупают практически ежедневно. Это касается и белорусских овощей, картофеля, лука, моркови и свеклы.

Свежие овощи и фрукты с пометкой "Сделано в Беларуси" должны быть на полках белорусских магазинов вплоть до мая 2026 года, поэтому объемы сохранения урожая строго подсчитаны.

С 2025 года закладка в стабфонды обрела статус госзаказа: где бы ни находился магазин в столице или в небольшом городе за несколько десятков километров от нее, покупатели хотят, чтобы нужный нам товар всегда был на полке большого или маленького магазина и по возможности нескольких видов. Например, хлебобулочные изделия, мясные, молочные продукты или овощи, фрукты. Так же, чтобы этот товар всегда был свежим и правильно хранился.

Да, есть торговые точки-фавориты и те, куда возвращаться не хочется. Но все же важно, чтобы таких аутсайдеров покупательского спроса было как можно меньше. Для того чтобы оценить ситуацию в стране, проводится рейд с участием государственного контроля по крупным и малым торговым точкам в столице и регионах.

Кажется, при широком гастрономическом разнообразии в белорусской торговле не должно возникать вопросов о нехватки какой-либо продукции. Однако факты говорят об обратном. Так, рейды по крупным сетям и небольшим магазинам показывают: отечественные овощи и яблоки практически везде есть, другой вопрос - недочеты тоже имеются.

В одной только Минской области Комитет госконтроля с начала 2026 года выявил нарушения в 20 торговых объектах. Есть факты реализации некачественной плодоовощной продукции. Не всегда до покупателя доведена и важная информация о товаре.

Наталья Жданович, завсектором Комитета госконтроля Минской области:

"Ценники в соответствии с законодательством оформлены, но до покупателя должна быть доведена дополнительная информация: производитель товара либо импортер, срок годности, срок реализации товара, условия хранения товара, качественные характеристики и иная информация, которая должна доводиться до покупателя, должна находиться в доступном месте. Может уголок придумать для покупателя, это уже на усмотрение торгового объекта".

Наталья Жданович, завсектором Комитета госконтроля Минской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/091d5c1e-aed9-4a6f-9ac3-74c78956e39b/conversions/ff93b0f5-c9e7-44dd-ac6c-410e22fd5f5a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/091d5c1e-aed9-4a6f-9ac3-74c78956e39b/conversions/ff93b0f5-c9e7-44dd-ac6c-410e22fd5f5a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/091d5c1e-aed9-4a6f-9ac3-74c78956e39b/conversions/ff93b0f5-c9e7-44dd-ac6c-410e22fd5f5a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/091d5c1e-aed9-4a6f-9ac3-74c78956e39b/conversions/ff93b0f5-c9e7-44dd-ac6c-410e22fd5f5a-xl-___webp_1920.webp 1920w

В среднем в день покупают по 20 буханок белого и черного хлеба, оборот небольшой, но товар очень нужный. Покупатель может всегда забежать и купить то, что необходимо в магазин шаговой доступности. И, конечно, хотелось бы, чтобы нужный минимум всегда был на полке.

По-новому сформировать стабфонды было поручением Президента Беларуси Александра Лукашенко, после того, как весной 2025 года были перебои с поставками белорусских овощей в торговые сети в межсезонье. Это при том, что все в Беларуси выращивают сами и в больших объемах. Про то, что нужно активно привлекать торговые сети к организации хранения и последующей реализации картофеля, например, Президент говорил во время рабочей поездки в Кировский район.

Александра Лукашенко, Президента Беларуси:

"Надо смотреть, чтобы не торговые сети вами управляли, а вы ими. И смотрите, чтобы мы в стабилизационные фонды заложили, а потом вам чего-то не хватило или проблемы возникли. Хотя по-настоящему классика: ты произвел, сохранил, привез в торговлю, торговлю у тебя взяла и продает".

Александра Лукашенко, Президента Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45179ae5-79a4-474c-8ac4-2af184f4bc47/conversions/26e6f111-4052-400f-bf2e-fe1b985141b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45179ae5-79a4-474c-8ac4-2af184f4bc47/conversions/26e6f111-4052-400f-bf2e-fe1b985141b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45179ae5-79a4-474c-8ac4-2af184f4bc47/conversions/26e6f111-4052-400f-bf2e-fe1b985141b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45179ae5-79a4-474c-8ac4-2af184f4bc47/conversions/26e6f111-4052-400f-bf2e-fe1b985141b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сейчас у каждого торгового объекта есть договор с поставщиком. Госконтроль, к примеру, Гомельской области заверяет: магазины в 2026 году обеспечены всей необходимой плодоовощной продукцией. Но важно здесь ухо держать в остров, чтобы никаких сбоев с поставками и никаких испорченных продуктов.

Ольга Соловьева, зампредседателя Комитета госконтроля Гомельской области:

"Основные нарушения, которые мы устанавливаем, это наличие продажи продукции с потерей товарного вида - признаки усыхания и болезней, какие-то повреждения. По нашему мнению, это, прежде всего из-за того, что работники прилавка несвоевременно сортируют продукцию, которая находится в продаже, и не уделяют должного внимания ее предтоварной подготовке".

Ольга Соловьева, зампредседателя Комитета госконтроля Гомельской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e09d8a14-5f61-4dc8-ad66-685c28fa5418/conversions/989de89b-dd29-42fb-9a00-851badaa0380-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e09d8a14-5f61-4dc8-ad66-685c28fa5418/conversions/989de89b-dd29-42fb-9a00-851badaa0380-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e09d8a14-5f61-4dc8-ad66-685c28fa5418/conversions/989de89b-dd29-42fb-9a00-851badaa0380-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e09d8a14-5f61-4dc8-ad66-685c28fa5418/conversions/989de89b-dd29-42fb-9a00-851badaa0380-xl-___webp_1920.webp 1920w

При этом уцененный товар также должен сохранять товарный вид и надлежащее качество. Недоброкачественная продукция не допускается к продаже. В случае первичного нарушения магазину выдаются рекомендации без наложения штрафа. При последующей проверке неустраненные нарушения влекут применение мер ответственности. А это ненужные потери для магазина, и дело не только в деньгах - потерять можно и всех покупателей.

Специалисты госконтроля факты нарушения фиксируют и снимают на телефоне, а также заставляют убрать все плохое с прилавка. Накануне был случай, когда с продажи сняли и вовсе 50 кг овощей.

Татьяна Самохина, начальник отдела Комитета госконтроля Беларуси:

"С начала 2026 года Комитетом проверено уже 120 торговых объектов, в отдельных выявлены недочеты и нарушения. Основные нарушения связаны с несоблюдением санитарных норм и правил - нарушение требований технически адаптированных правовых актов, правил торговли, сроков, годности реализации товара. Правонарушителям после мониторингов направлено уже 60 рекомендаций по устранении нарушений и недостатков".

Татьяна Самохина, начальник отдела Комитета госконтроля Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4525a95a-fba1-48ae-a900-4d990e9b035c/conversions/68538c08-12b2-4042-88f9-095a6cb303cd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4525a95a-fba1-48ae-a900-4d990e9b035c/conversions/68538c08-12b2-4042-88f9-095a6cb303cd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4525a95a-fba1-48ae-a900-4d990e9b035c/conversions/68538c08-12b2-4042-88f9-095a6cb303cd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4525a95a-fba1-48ae-a900-4d990e9b035c/conversions/68538c08-12b2-4042-88f9-095a6cb303cd-xl-___webp_1920.webp 1920w

В целом же ситуация по обеспечению плодоовощной продукции в розничной сети стабильна. Предлагаемый ассортимент овощей и фруктов полностью удовлетворяет потребности покупателя.

В таком разнообразии товара, конечно, сложно уйти с пустыми руками, но покупатели всегда выбирают в первую очередь с глазами: нужно, чтобы товар нравился, выглядел аппетитно, ярко и, безусловно, они обращают внимание на цену. Так, например, яблоки сейчас по достаточно доступной цене, да и выбор хороший, при том, что урожай был небогатый, но умелое хранение приносит свои плоды.

Слово покупателя - это закон для торговли, а полная корзина на кассе - это лучшее доказательство эффективной работы. И к такому магазину и производителю у госконтроля точно будет меньше замечаний или вовсе их не будет. Главное понять, что продавать качественный товар - это дело общее, ведь все мы, в конечном счете, покупатели.