Плоды успеха - какой вклад вносит Анатолий Криворот в сохранность белорусского урожая

Белорусские садоводы ждут наступления не только календарной, но и климатической весны. Фермеры традиционно делают ставку на яблоки: около 80 % этих плодов выращивают в Гродненской, Брестской и Минской областях. В центральном регионе находится структура Академии наук, благодаря работе которой белорусы имеют сотни сортов тех же яблок, груш и многих других культур.

Хранение и переработка плодово-ягодной продукции - одно из направлений, которым занимается заместитель директора Института плодоводства Анатолий Криворот. Автор двух монографий и более 350 научных и учебно-методических работ уже три десятилетия продлевает "товарную жизнь" всеми любимых яблок, груш, вишни, малины. Среди его заслуг - 11 госстандартов Беларуси на свежие плоды и ягоды, которые формируют в том числе стабфонды. За результаты многолетнего труда ученый награжден медалью Франциска Скорины. Всего же указом Президента высокой госнаградой отмечены 32 представителя различных сфер деятельности.

Анатолий Криворот, заместитель директора по научной работе Института плодоводства НАН Беларуси:

"В связи с изменившимися в сторону потепления климатическими условиями возникает востребованность в теплолюбивых культурах, таких как виноград, грецкий орех, фундук".

Виноградарство - еще одно направление, в котором занят Анатолий Криворот, с пометкой "эксклюзивное импортозамещение".

В поле зрения ученого и ДНК растений: как их разложить по мельчайшим "полочкам" и составить паспорт. В лаборатории генетических исследований Института плодоводства определяют, какие сорта являются носителями определенных генов, что важно для дальнейшей селекции и экономики.

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник отдела ягодных культур Института плодоводства НАН Беларуси:

"Мы работаем на уровне генетики, чтобы создать такие сорта яблок, которые хранились бы максимально долго при минимальных затратах, чтобы они не требовали специального охлаждения или камеры с газовой средой. Мы не модифицируем генотип растения, а всего лишь определяем целевые гены".

В экспериментальном плодохранилище в Самохваловичах моделируют оптимальный "микроклимат" для промышленных холодильников с камерами на 200 т. Для сохранности качественного и сочного урожая необходимо четко регулировать температуру и состав воздуха.

Дмитрий Марцинкевич, заведующий отделом хранения и переработки Института плодоводства НАН Беларуси:

"Мы на маленьких объемах (4 ящика по 20 кг) можем обкатывать с точностью до 0,5 % по каждому газу состав и под каждый сорт (отечественный или интродуцент) выдаем свои рекомендации. Если в обычном холодильнике сорт "иманд" хранится 6-7 месяцев, то с этой технологией - 11-12 месяцев, то есть мы можем обеспечить хранение яблок до нового урожая".

Нет опыления - нет хорошего урожая. Пчеловодство - еще одно направление научной деятельности Анатолия Криворота. У пчел важная роль в многочисленных процессах.