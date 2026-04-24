Площадь радиоактивного загрязнения от ЧАЭС в Беларуси сократилась до 12 %

Чернобыльская авария - одно из самых трагических и масштабных событий. Государственная политика Беларуси направлена на поддержку пострадавших граждан, а также на обеспечение экологической и радиационной безопасности.

Особый акцент сделан на преодоление последствий аварии на ЧАЭС на все 100 %. Специалисты отмечают: площади радиоактивного загрязнения значительно сократились: сейчас это около 12 % территории. Однако ситуация в Гомельской и Могилевской областях до сих пор находится на особом контроле.

Дарья Карвецкая, главный специалист управления правового обеспечения Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:

"Прежде всего, мы должны помнить о людях, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это граждане, которые в 1986-1987 годах были направлены на специально запланированные работы. Сегодня они имеют статус участника ликвидации. Пользуясь случаем, я хочу еще раз подчеркнуть: этот статус гарантирует им особую заботу и поддержку со стороны государства".