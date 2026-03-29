Пляжные и горнолыжные курорты - КНДР подходит для круглогодичного отдыха

КНДР подходит для круглогодичного отдыха - есть курорты пляжные и горнолыжные, цена и качество на достойном уровне и, что немаловажно, безопасность.

Что еще нам нужно знать об отдыхе в КНДР, расскажет Диана Давыденко, представитель туроператора, который уже несколько лет предлагает туристические маршруты по этой стране.

В 2016 году было только 38 туристов из России и стран СНГ, а в это время отдыхало более 5 тыс. туристов из Англии и Германии в КНДР, - вспоминает представитель туроператора .

"Когда приезжают гости из других стран, они показывают все самое лучшее. Поэтому для наших гостей отели 5 звезд, расширенное прекрасное трехразовое питание, - отметила она.

"Очень большой процент возвратных туристов: те туристы, которые отдыхали зимой, едут летом либо осенью. Потому что Корея - круглогодичная страна. В летний период - шикарный отдых на побережье Вонсан-Кальма. В зимний период - горнолыжные курорты. Много путешествий к горам, таким как Мехян (это биосферник, внесенный в наследие ЮНЕСКО). Также это горы Пэкту. Туры относительно недорогие, - подчеркнула Диана Давыденко. - За счет этого увеличиваем количество желающих. И самая главная, лучшая реклама - это сарафанное радио".

Диана Давыденко, руководитель отдела продаж туроператора (Россия)

Диана Давыденко, руководитель отдела продаж туроператора (Россия):

"В КНДР росли на советских фильмах и на Новый год они смотрят "Иронию судьбы". И очень любят салат оливье, картофельные блины, драники с мясом либо без мяса они тоже едят. Корейцы на самом деле очень теплые люди, очень добрые. И самое главное я как белоруска хочу отметить, у них также чисто, как и у нас. Это максимально чистоплотный народ. Очень красивые улицы, очень ухоженные люди. Все поля засеяны. Когда мы едем куда-нибудь в горы Мехян либо смотрим гробницы короля Дангуна, либо смотрим гробницы других их известных королей, ни одного пятачка в полях. Моя белорусская душа спокойна, что все возделано, все работают, все улыбчивые".

"Когда говорят, что нельзя там ничего снимать, фотографировать все это нельзя, это неправда, на самом деле все снимать можно, - опровергла она. - Все очень сделано так, чтобы наши туристы были в полной безопасности. Самое главное, что в КНДР преступность отсутствует как образ мышления. Многие, кто был в Европе, знают, что надо кошельки всегда держать при себе, чтобы никто ничего не украл, вы можете потерять кошелек, он у вас может упасть, где-то телефон вам принесут, вас найдут и еще какой-нибудь подарок сделают. У нас были туристки, которые что-то забывали, обязательно все приносится".

"И чувствуется безопасность. Ты идешь по улице, видишь улыбающихся людей, которые идут с детьми, идут на работу, идут с работы, такое спокойствие внутреннее приобретаешь, хочется вернуться в это состояние, радует то, что туристы возвращаются, возвращаются и с собой берут друзей", - подытожила Диана Давыденко.

