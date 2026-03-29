Пляжные и горнолыжные курорты - КНДР подходит для круглогодичного отдыха

КНДР подходит для круглогодичного отдыха - есть курорты пляжные и горнолыжные, цена и качество на достойном уровне и, что немаловажно, безопасность.

Что еще нам нужно знать об отдыхе в КНДР, расскажет Диана Давыденко, представитель туроператора, который уже несколько лет предлагает туристические маршруты по этой стране.

В 2016 году было только 38 туристов из России и стран СНГ, а в это время отдыхало более 5 тыс. туристов из Англии и Германии в КНДР, - вспоминает представитель туроператора .

КНДР news.by

"Когда приезжают гости из других стран, они показывают все самое лучшее. Поэтому для наших гостей отели 5 звезд, расширенное прекрасное трехразовое питание, - отметила она.

"Очень большой процент возвратных туристов: те туристы, которые отдыхали зимой, едут летом либо осенью. Потому что Корея - круглогодичная страна. В летний период - шикарный отдых на побережье Вонсан-Кальма. В зимний период - горнолыжные курорты. Много путешествий к горам, таким как Мехян (это биосферник, внесенный в наследие ЮНЕСКО). Также это горы Пэкту. Туры относительно недорогие, - подчеркнула Диана Давыденко. - За счет этого увеличиваем количество желающих. И самая главная, лучшая реклама - это сарафанное радио".

Диана Давыденко, руководитель отдела продаж туроператора (Россия) news.by

"В КНДР росли на советских фильмах и на Новый год они смотрят "Иронию судьбы". И очень любят салат оливье, картофельные блины, драники с мясом либо без мяса они тоже едят. Корейцы на самом деле очень теплые люди, очень добрые. И самое главное я как белоруска хочу отметить, у них также чисто, как и у нас. Это максимально чистоплотный народ. Очень красивые улицы, очень ухоженные люди. Все поля засеяны. Когда мы едем куда-нибудь в горы Мехян либо смотрим гробницы короля Дангуна, либо смотрим гробницы других их известных королей, ни одного пятачка в полях. Моя белорусская душа спокойна, что все возделано, все работают, все улыбчивые".

КНДР news.by

"Когда говорят, что нельзя там ничего снимать, фотографировать все это нельзя, это неправда, на самом деле все снимать можно, - опровергла она. - Все очень сделано так, чтобы наши туристы были в полной безопасности. Самое главное, что в КНДР преступность отсутствует как образ мышления. Многие, кто был в Европе, знают, что надо кошельки всегда держать при себе, чтобы никто ничего не украл, вы можете потерять кошелек, он у вас может упасть, где-то телефон вам принесут, вас найдут и еще какой-нибудь подарок сделают. У нас были туристки, которые что-то забывали, обязательно все приносится".