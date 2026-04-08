По итогам 2025 года Беларусь вошла в топ-3 стран СНГ по развитию туризма

"Большая туристическая неделя" проходит в Минске. Главными мероприятиями станут IV Белорусско-российский туристический конгресс, международный форум Travel Hub "Содружество" и XXVIII Международная выставка-ярмарка туристических услуг "Отдых-2026".

Туристический конгресс и форум Travel Hub "Содружество" объединят представителей 22 регионов России, а также Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и других стран СНГ. По оценкам, в мероприятиях примут участие около 900 человек. Эксперты в кулуарах говорят: московские мероприятия не собирают столько первых лиц туризма, как минские.

Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ:

"Очень востребованы потоки в страны Центральной Азии, очень хорошо продаются туристические проекты в Казахстане, Азербайджане, Армении, Кыргызстане, Узбекистане; очень востребованы маршруты и культурная, и историческая ценность этих маршрутов, и природная составляющая. И я могу сказать, что тот же Таджикистан с его горами, с его ресурсами туристическими очень интересен всем".

В деловой программе - тематические секции, отдельно затронут агро- и экотуризм, также акцент на активный отдых.