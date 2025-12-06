3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
По-настоящему дома: студенты-иностранцы рассказывают, почему для получения знаний выбирают Беларусь
В вузах Беларуси обучаются более 2,5 тыс. студентов из стран Африки, порядка 500 из них по медицинским направлениям. Беларусь готова не только существенно увеличить количество африканских студентов в отечественных вузах, но и активнее привлекать к стажировкам профессорско-преподавательский состав из этого региона.
Что такое многовекторность? То, о чем много говорят на Западе, и то, для чего много делают у нас в стране. Большая Евразия, Китай, Ближний и Дальний Восток, а еще Африка среди приоритетных партнеров. Но партнерство в самых исконных белорусских традициях должно быть не только на бумаге, но и в теплых человеческих отношениях. Уроки белорусской многовекторности дарим всему миру. Для тех, кто оценит их по достоинству, наше добро пожаловать!
Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Очень динамично растущий для нас континент, мы видим, что количество ребят, которые приезжают из африканских стран, с каждым годом растет. И это не просто некая случайность, это серьезная закономерность, потому что большое количество молодого населения в Африканском континенте не в состоянии большая часть стран обеспечить получением высшего образования, а с развитием интеллектуального и инновационного потенциала этих стран мы видим востребованность и запрос у ребят с Африканского континента на получение высшего образования".
Китайский, арабский, французский, английский. Сегодня иностранная речь все чаще звучит в мединституте, политехе и других белорусских вузах. По всей стране учатся уже 35 тысяч студентов из-за рубежа. А ведь еще 10 лет назад их было вдвое меньше.
Сегодня почти 3000 студентов из 32 стран Африки выбирают нашу страну в качестве места обучения. Большинство из них представляют Нигерию, Конго, Камерун и Марокко. Африка для Беларуси - тот же Китай 30 лет назад. И, как назовет этот регион Президент Беларуси, - рынок будущего.
Асонгача Элси Фонг, студентка Белорусского государственного аграрного технического университета (Камерун): "Я приехала на учебу несколько дней назад, и могу сказать, что я в восторге. Я выбрала Белорусский аграрный университет и факультет управления, потому что Беларусь - мировой лидер этой сферы. Образование качественное, нам уже пообещали много практических занятий. А еще Беларусь - спокойная страна, и здесь очень приветливые люди".
Кстати, иностранные студенты могут обучаться в белорусских вузах, в том числе и бесплатно. Для реализации конкретных совместных проектов на территории зарубежных стран и подготовки для них кадров, благодаря поддержке главы государства с 2018 года в Беларуси действует система грантов.
Ахмед Абдулкадир, студент Белорусского государственного университета (Ливия): "Один год я проучился в Ливии и понял, что нужно что-то менять. В Беларуси образование не просто доступно по цене, оно гораздо качественнее. Здесь есть индивидуальный подход к студенту, больше интересных тем и практики. Я совершенно не знал русский, когда сюда приехал, но именно благодаря моим белорусским друзьям я узнал и о культуре Беларуси. Она прекрасна".
А для тех, кто выбрал для себя медицинскую профессию, но тоже хочет вносить вклад в международные отношения - культурная дипломатия. Круглая отличница нашего медицинского университета и участница XXXIV "Славянского базара" в Витебске.
Беларусь называют местом, где впервые почувствовала себя по-настоящему дома, люди оказались открытыми и доброжелательными, появились друзья, с которыми легко и интересно.
Джессика Огбунужу, студентка Белорусского государственного медицинского университета (Нигерия): "Никогда не нужно бояться роста, даже если для этого нужно переехать. В медуниверситете в Беларуси я поняла, насколько здесь хорошо и ответственно относятся к студентам и их знаниям, особенно в медицине. Я стараюсь учиться только на высокие отметки, чтобы работать здесь. Еще одна моя мечта, которую исполнили в Беларуси, – участие в главном вокальном конкурсе в Витебске".
География экспорта белорусских образовательных услуг достаточно обширна. Все чаще в наших вузах можно встретить граждан государств так называемой дальней дуги, ранее в Беларуси не обучавшихся, к примеру, из Новой Зеландии, Центральной Африканской Республики и Эль-Сальвадора. Потому что знание должно быть без границ.