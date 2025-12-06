По-настоящему дома: студенты-иностранцы рассказывают, почему для получения знаний выбирают Беларусь

В вузах Беларуси обучаются более 2,5 тыс. студентов из стран Африки, порядка 500 из них по медицинским направлениям. Беларусь готова не только существенно увеличить количество африканских студентов в отечественных вузах, но и активнее привлекать к стажировкам профессорско-преподавательский состав из этого региона.

Что такое многовекторность? То, о чем много говорят на Западе, и то, для чего много делают у нас в стране. Большая Евразия, Китай, Ближний и Дальний Восток, а еще Африка среди приоритетных партнеров. Но партнерство в самых исконных белорусских традициях должно быть не только на бумаге, но и в теплых человеческих отношениях. Уроки белорусской многовекторности дарим всему миру. Для тех, кто оценит их по достоинству, наше добро пожаловать!

Андрей Иванец, министр образования Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec5e6689-907a-47bc-a60e-0db86897daa6/conversions/bcc68742-77a2-48d6-a52f-c92999bb1018-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec5e6689-907a-47bc-a60e-0db86897daa6/conversions/bcc68742-77a2-48d6-a52f-c92999bb1018-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec5e6689-907a-47bc-a60e-0db86897daa6/conversions/bcc68742-77a2-48d6-a52f-c92999bb1018-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec5e6689-907a-47bc-a60e-0db86897daa6/conversions/bcc68742-77a2-48d6-a52f-c92999bb1018-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Очень динамично растущий для нас континент, мы видим, что количество ребят, которые приезжают из африканских стран, с каждым годом растет. И это не просто некая случайность, это серьезная закономерность, потому что большое количество молодого населения в Африканском континенте не в состоянии большая часть стран обеспечить получением высшего образования, а с развитием интеллектуального и инновационного потенциала этих стран мы видим востребованность и запрос у ребят с Африканского континента на получение высшего образования".

Китайский, арабский, французский, английский. Сегодня иностранная речь все чаще звучит в мединституте, политехе и других белорусских вузах. По всей стране учатся уже 35 тысяч студентов из-за рубежа. А ведь еще 10 лет назад их было вдвое меньше.





В вузах Беларуси обучаются более 2,5 тыс. студентов из стран Африки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a0ff9f4-242b-4715-8485-51d0979a4bff/conversions/649f0e4d-92a7-48dd-837e-2e36182ffb67-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a0ff9f4-242b-4715-8485-51d0979a4bff/conversions/649f0e4d-92a7-48dd-837e-2e36182ffb67-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a0ff9f4-242b-4715-8485-51d0979a4bff/conversions/649f0e4d-92a7-48dd-837e-2e36182ffb67-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a0ff9f4-242b-4715-8485-51d0979a4bff/conversions/649f0e4d-92a7-48dd-837e-2e36182ffb67-xl-___webp_1920.webp 1920w В вузах Беларуси обучаются более 2,5 тыс. студентов из стран Африки

Сегодня почти 3000 студентов из 32 стран Африки выбирают нашу страну в качестве места обучения. Большинство из них представляют Нигерию, Конго, Камерун и Марокко. Африка для Беларуси - тот же Китай 30 лет назад. И, как назовет этот регион Президент Беларуси, - рынок будущего.

Асонгача Элси Фонг, студентка Белорусского государственного аграрного технического университета (Камерун) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cd06a5a-35c9-4f01-8476-7b362414c4b4/conversions/1aa973e4-09cc-4f2f-b6e0-174c784b555f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cd06a5a-35c9-4f01-8476-7b362414c4b4/conversions/1aa973e4-09cc-4f2f-b6e0-174c784b555f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cd06a5a-35c9-4f01-8476-7b362414c4b4/conversions/1aa973e4-09cc-4f2f-b6e0-174c784b555f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cd06a5a-35c9-4f01-8476-7b362414c4b4/conversions/1aa973e4-09cc-4f2f-b6e0-174c784b555f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Асонгача Элси Фонг, студентка Белорусского государственного аграрного технического университета (Камерун): "Я приехала на учебу несколько дней назад, и могу сказать, что я в восторге. Я выбрала Белорусский аграрный университет и факультет управления, потому что Беларусь - мировой лидер этой сферы. Образование качественное, нам уже пообещали много практических занятий. А еще Беларусь - спокойная страна, и здесь очень приветливые люди".

Кстати, иностранные студенты могут обучаться в белорусских вузах, в том числе и бесплатно. Для реализации конкретных совместных проектов на территории зарубежных стран и подготовки для них кадров, благодаря поддержке главы государства с 2018 года в Беларуси действует система грантов.

хмед Абдулкадир, студент Белорусского государственного университета (Ливия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aae90364-a6b1-43c5-a834-21fbae6ad988/conversions/4691c6a3-ebfa-44d8-a050-206aa4070d4c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aae90364-a6b1-43c5-a834-21fbae6ad988/conversions/4691c6a3-ebfa-44d8-a050-206aa4070d4c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aae90364-a6b1-43c5-a834-21fbae6ad988/conversions/4691c6a3-ebfa-44d8-a050-206aa4070d4c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aae90364-a6b1-43c5-a834-21fbae6ad988/conversions/4691c6a3-ebfa-44d8-a050-206aa4070d4c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ахмед Абдулкадир, студент Белорусского государственного университета (Ливия): "Один год я проучился в Ливии и понял, что нужно что-то менять. В Беларуси образование не просто доступно по цене, оно гораздо качественнее. Здесь есть индивидуальный подход к студенту, больше интересных тем и практики. Я совершенно не знал русский, когда сюда приехал, но именно благодаря моим белорусским друзьям я узнал и о культуре Беларуси. Она прекрасна".

А для тех, кто выбрал для себя медицинскую профессию, но тоже хочет вносить вклад в международные отношения - культурная дипломатия. Круглая отличница нашего медицинского университета и участница XXXIV "Славянского базара" в Витебске.

Беларусь называют местом, где впервые почувствовала себя по-настоящему дома, люди оказались открытыми и доброжелательными, появились друзья, с которыми легко и интересно.

Джессика Огбунужу, студентка Белорусского государственного медицинского университета (Нигерия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d58779f8-4cd5-4f4c-8e78-9047f8a47028/conversions/8e93460e-6470-4b39-a29d-86b22eb5e93d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d58779f8-4cd5-4f4c-8e78-9047f8a47028/conversions/8e93460e-6470-4b39-a29d-86b22eb5e93d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d58779f8-4cd5-4f4c-8e78-9047f8a47028/conversions/8e93460e-6470-4b39-a29d-86b22eb5e93d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d58779f8-4cd5-4f4c-8e78-9047f8a47028/conversions/8e93460e-6470-4b39-a29d-86b22eb5e93d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Джессика Огбунужу, студентка Белорусского государственного медицинского университета (Нигерия): "Никогда не нужно бояться роста, даже если для этого нужно переехать. В медуниверситете в Беларуси я поняла, насколько здесь хорошо и ответственно относятся к студентам и их знаниям, особенно в медицине. Я стараюсь учиться только на высокие отметки, чтобы работать здесь. Еще одна моя мечта, которую исполнили в Беларуси, – участие в главном вокальном конкурсе в Витебске".