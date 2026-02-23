По-семейному тепло: Белорусский союз женщин поздравил витебских десантников

Активистки Белорусского союза женщин поздравили с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил военнослужащих 103-й Витебской воздушно-десантной бригады. К праздничному столу румяные угощения как частичка родительской заботы и внимания - пироги, блины и булочки, испеченные по домашним рецептам.

Эрнест Юпатов, старший офицер отделения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС Беларуси: "Уже несколько лет подряд мы встречаем представительниц БСЖ для проведения нашей праздничной акции "Мамины пироги". И для нас это всегда радость, всегда счастье, особенно для солдат срочной службы".

Игнат Большаков, военнослужащий 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС Беларуси: "Это очень приятно понимать, что дома тебя ждут, любят, ценят, что ты здесь защищаешь свою семью, Родину. Много вдохновения и желания появляется дальше служить".

Марина Новицкая, председатель Витебской областной организации Белорусского союза женщин: "Мамины пироги" - это, наверное, самая любимая акция у нас, представительниц БСЖ. Потому что кексы, пряники - это все то, что создано с любовью. И я уверена, что через эту любовь мы соединяем ребят с мамами и девушками, которые сегодня ждут их дома".