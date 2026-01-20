3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
По всей Беларуси около 1 тыс. коммунальщиков убирают на крышах наледь и снег
Автор:Редакция news.by
В эти морозные дни на крышах зданий все чаще появляются массивные снежные "шапки", наледь и сосульки.
По всей стране на борьбу со снегом на высоте выходят около тысячи коммунальщиков. Ежедневно работают автовышки и спецтехника. Совместными усилиями специалисты уже привели в порядок свыше 5,5 тыс. кровель. В столице под особый контроль взяли более 30 потенциально опасных участков, где пешеходные зоны временно ограничили для движения.
Специалисты призывают граждан к максимальной бдительности и соблюдению мер безопасности. В случае обнаружения опасных сосулек или наледи на кровле необходимо сообщить в службу "115".