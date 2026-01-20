Победителей международных предметных олимпиад чествовали в "Великом камне"

20 января в индустриальном парке "Великий камень" с победителями международных предметных олимпиад встретилась заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич. Не обошлось и без чествования преподавателей, которые способствуют пополнению золотого фонда страны.

"Наша страна традиционно имеет высокие достижения на предметных школьных олимпиадах. И прошедший 2025 год не стал в этом исключением. 60 медалей с различных международных олимпиад привезли наши школьники. Еще в 1995 году наш Президент одним из приоритетов определил молодежь. И, безусловно, поддержка одаренной, талантливой молодежи тоже во главе угла".