3.73 BYN
2.92 BYN
3.41 BYN
Победительница конкурса "Женщина года - 2025": Каждая минута, посвященная женщине, дорогого стоит
Особый день 11 марта для представительниц прекрасной половины. В Минске чествовали лауреатов республиканского конкурса "Женщина года - 2025". Победительницей стала Светлана Петрова - начальник управления соцзащиты администрации Партизанского района.
Светлана Петрова, обладательница титула "Женщина года - 2025": "Хочется в очередной раз выразить слова признательности главе государства Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что он подчеркнул значимость женщины в Республике Беларусь, объявив 2026-й Годом белорусской женщины. Безусловно, республиканский финал - это итог большой работы, ведь мы прошли и городской, и областной этапы. Это особо значимый момент, потому что для каждой из нас даже минуточка внимания, посвященная женщине, дорогого стоит".
Сегодня в центре внимания оказались 70 прекрасных белорусок из разных уголков страны. Среди них - педагоги, предприниматели и руководители предприятий.