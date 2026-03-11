Победительница конкурса "Женщина года - 2025": Каждая минута, посвященная женщине, дорогого стоит



Светлана Петрова, обладательница титула "Женщина года - 2025": "Хочется в очередной раз выразить слова признательности главе государства Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что он подчеркнул значимость женщины в Республике Беларусь, объявив 2026-й Годом белорусской женщины. Безусловно, республиканский финал - это итог большой работы, ведь мы прошли и городской, и областной этапы. Это особо значимый момент, потому что для каждой из нас даже минуточка внимания, посвященная женщине, дорогого стоит".