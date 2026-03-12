Победительницы конкурса "Женщина года - 2025" поделились секретами успеха

Лауреаты признаются: самое важное - поддержка близких и вера в собственные силы. За их успехом стоят семьи, трудовые коллективы и наставники. Именно они помогают справляться с трудностями и идти к новым вершинам. А почетный титул, говорят участницы, лишь добавляет мотивации делать еще больше для своей страны.

"Каждый человек может стать лидером. Просто к этому надо стремиться: ставить цели и идти к ним. Если допускаешь ошибки - это всего лишь опыт, который позволяет тебе в дальнейшем этих ошибок не повторять. Конечно, важно уметь правильно ставить перед собой цели и задачи, в обязательном порядке прислушиваться к мнению старших коллег. Наверное, любовь к себе и желание - это немаловажно. Если есть стремление, мне кажется, для каждого человека любая цель достижима".