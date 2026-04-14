Почему белорусская армия должна действовать в мирное время в режиме военного

Выводы из недавней проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси обозначат новые скорости, цели, качественные параметры развития армии.

Войска, похоже, учиться теперь будут исходя из перманентной установки - действовать, как на войне. Иначе можно оказаться в хвосте требований боевой реальности. Это могло бы поставить под угрозу безопасность страны, что для людей в погонах недопустимо. О точках контроля и роста военного потенциала - в проекте "Диспозиция".

Проверки с элементом неожиданности в белорусской армии - это не просто внезапный подъем по тревоге. Поменялась суть. Раньше могли у командиров конспекты проверить, в лучшую сторону отметить оформленные цветными карандашами. Плац тоже раскалялся. Сейчас же сканируется умение воевать: отступать, атаковать, поражать - эти аспекты стали ключевыми и на президентском зимне-весеннем испытании.

Причем одна из самых ярких особенностей нынешней сессии - тщательное, до запятой, исследование военного организма. Новое слово также подключение представителей Комитета госконтроля. Проверяли хранение техники, разведку, организацию охраны, связь, управление, противодействие дронам и диверсантам.

Второстепенных вопросов не было, как и заранее ожидаемых. Сегодня ты осуществляешь пуск ракет, завтра - сдаешь нормативы по физической подготовке, а послезавтра - опять нормативы. Вчера подняли по тревоге одну часть, через два дня - подразделения нескольких соединений. Или наоборот. Все как на войне.

А ведь именно реалии войны лежат в основе замысла проверки Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко:

"Мы готовимся к войне. На то мы и Вооруженные Силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает деньги для того, чтобы нас с вами содержать. И в этой аудитории (и не только в этой) люди должны понимать: мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, Вооруженные Силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена".

"Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся", - подчеркнул глава государства.

Еще одна отличительная черта контрольного среза - использование режима непрерывного воздействия на проверяемых со стороны противника. Если оценивалась ПВО, то целями становилась авиация с задачей прорвать ПВО. В качестве неприятеля работали и представители других силовых ведомств. И всем нужна была лишь победа. Желательно за счет интеллекта.

Мощь армии не измеряется в лошадиных силах или в силе удара жены по Макрону. На первых ролях - умение адаптироваться, найти слабые стороны противника, перехитрить. Доклады о результативности сторон во время проверки каждый день ложились на стол Главнокомандующего. Выводы мягкостью не отличались.

Александр Лукашенко:

"Как всегда, мужики, не будет. Хочу вас предупредить, почему не будет со мной. Потому что я под вас подстраиваться не намерен - вы будете подстраиваться под Главнокомандующего, если вы хотите в будущей войне (не дай бог она будет) остаться живыми".

Кардиограмма состояния Вооруженных Сил составлялась в разных режимах. Подключилась к экзаменаторам даже погода. Однако скидки предусмотрены не были. Скидки будут на войне для подготовленных. А подготовленные сегодня - это в первую очередь защищенные.

Похоже, уходят в прошлое даже старые добрые палатки - лакомая цель для дронов. Войска работают под землей. Новые условия проверил и непосредственно Президент во время посещения мероприятий экзамена.

"Активно сейчас готовятся укрытия для личного состава. Мы видим опыт СВО, что необходимо зарываться. Поэтому блиндажи в первую очередь, обеспечение блиндажей печами, светом, создают необходимые условия, чтобы военнослужащие смогли выполнять поставленные задачи", - отметил замминистра обороны по тылу ВС Беларуси Андрей Бурдыко.