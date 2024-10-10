Почему электродома дешевле строить и какие там есть плюсы для жильцов

Недавно белорусам дали отопление. Но есть те, кто не зависит от решения исполкома. Это жильцы электродомов. В чем преимущества таких квартир, рассказали в проекте "На контроле Президента".

Семья минчанки Екатерины Вольской за отопление не переживает. Там майки, шорты носят вне зависимости от сезона. После переезда в электродом и семейный бюджет оказался в плюсе. "Сначала мы боялись, когда узнали, что это электродом. Но сейчас привыкли, уже комфортно", - поделилась Екатерина.

Протечки и аварии на сетях исключены. Для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи используется электрическая энергия. В каждой квартире есть мини-котельная с электрокотлом и бойлером.

Факт Многоквартирные электродома в Беларуси начали строить с 2018 года. Теплый тариф стал популярен во многом благодаря вводу в эксплуатацию БелАЭС.

Правильно сделали ставку на то, чтобы людям предложить электричество. И цены удобоваримые. Даже дешевле, говорят люди, чем газовое отопление. Тут несопоставимые вещи. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Но мы где-то там не дотягиваем по сетям. Поэтому надо увеличивать сети. Грубо говоря, чтобы этот провод шел прямо до дома человека. Коль уж людям пообещали - надо. Да, увеличилось резко. Естественно: люди неглупые, они видят, чувствуют, что это очень выгодное дело. Ну, и электроэнергия есть. Надо помогать нашим людям. Для чего ж мы и живем, и работаем - чтобы помочь людям", - сказал белорусский лидер.

Специалисты подсчитали, что электродома при строительстве обходятся дешевле примерно на 9 %. Потому что не надо подводить к дому сети, да и с обслуживанием проблем меньше.

"Нет необходимости готовить теплотрассу, инженерные коммуникации. Здесь присутствует только электрическая составляющая, которая при помощи наших специалистов содержится в удовлетворительном состоянии, - отметил директор обслуживающей организации Дмитрий Почебыт. - Мы постоянно поддерживаем нужное качество подачи электроэнергии, следим за приборами учета. Таким образом, на обслуживание данного дома приходится тратить гораздо меньше времени и средств".