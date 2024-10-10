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Почему на запуск отопления дается 5 дней

Почему на запуск отопления дается 5 дней

Если нет горячей воды, то проблема, скорее всего, в самом доме, а не в теплоисточнике. Об этом замначальника районных тепловых сетей № 4 Алексей Марук сказал в проекте "На контроле Президента".

"Почему нет горячей воды? Как правило, бывает, что проблема может быть где-то в доме, где-то в общежитии. Редко кроется что-то в теплоисточнике, потому что мы стараемся все наперед спрогнозировать, оповестить жильцов заранее", - обозначил Алексей Марук.

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В Беларуси нормативно закреплено: отопление в жилых домах горожан включают, когда среднесуточная температура в течение трех дней не превышает 8 градусов, в соцобъектах - не выше 10 градусов. Решения принимают исполкомы в зависимости от температурных особенностей региона. Важно это сделать постепенно, не перегружая энергосистему.

Геннадий Лукашевич, первый замдиректора - главный инженер ГП "Минсккоммунтеплосеть":

"Почему в пять дней включается отопление? Большой объем и оборудование теплоисточников не может мгновенно набрать мощности. Поэтому плавно, планово включаем. Увеличивается расход воды, который необходимо нагреть. Включается дополнительное насосное оборудование, котельное оборудование. Так происходит загрузка теплоисточников".

В проекте "На контроле Президента" смотрите также, в чем преимущества электродомов, по каким трубам поступает тепло и чем топят наши дома.

На конроле Президентаотопление

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