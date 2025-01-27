Почему итальянец выпускает газету "Брестская крепость" и всей душой переживал за Беларусь в 2020-м

Неравнодушное отношение к Беларуси в том, как итальянцы следили за событиями 2020 года, волновались и переживали, когда радикалы, мошенники и проходимцы хотели захватить власть. Бизнесмен, руководитель на фоне режиссируемой Западом попытки мятежа даже создал, внимание, комитет солидарности с Беларусью. Открыл в Риме курсы белорусского языка, выпускает газету "Брестская крепость".

Предприниматель в программе "Понятная политика" рассказал, что во время попытки госпереворота в Беларуси они решили создать Комитет солидарности с Беларусью. Большинство участников изначально принадлежало к коммунистическим и социалистическим политическим организациям либо были просто антифашистскими.

Они решили, как страна, которая очень сильно пострадала от фашизма (в Италии зародился фашизм), то надо поддержать правительство Беларуси, которое в первую очередь защищает память о Великой Отечественной войне, память о партизанах и Красной армии, которые освобождали Европу от фашизма. С этого момента, по его словам, начались хорошие и тесные отношения с Беларусью и белорусским народом. "Мы часто бывали там на 9 Мая, прочувствовали, как страна чтит историю", - рассказал Маттео Педжи.

Комитет организовал курсы русского и белорусского языков, проводит много мероприятий. "У нас есть газета, которая называется "Брестская крепость", по-итальянски La Fortezza di Brest. Конечно, все каналы в соцсетях, особенно в Telegram, - отметил он. - Люди интересуются, потому что в принципе нет никакого объективного и даже необъективного мнения о вашей стране".

По его словам, информация, которая звучит о Беларуси, недостаточная и непонятная.

Свою роль он видит в создании народной дипломатии. "Мы видели, как оппозиция использовала одни и те же знаки коллаборационистов времен Великой Отечественной войны, то есть нацистские знаки", - обратил внимание он. И видя, как это было в Украине, они опасались, что есть такие же риски и для Беларуси.

Маттео Педжи, итальянский предприниматель, руководитель комитета солидарности с Беларусью: