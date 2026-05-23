Почему Лукашенко пользуется наибольшим доверием у россиян – мнение эксперта
Президент Беларуси возглавил рейтинг доверия россиян к лидерам постсоветских стран. Такой результат - это следствие многолетней политики Президента. Своим мнением с нашим телеканалом поделился эксперт.
Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России: "Результат вполне предсказуем и логичен, потому что между Россией и Беларусью, как известно, сложились довольно тесные отношения, которые характеризуются беспрецедентной долей доверия. И это отношения, которые имеют партнерский и добрососедский характер. Если мы посмотрим на то, какой вообще уровень взаимодействия между Россией и Беларусью, в том числе и в рамках Союзного государства, дадим ему действительно непредвзятую адекватную оценку, мы увидим, что по сравнению с большинством других постсоветских государств, здесь есть очень существенное и качественное отличие. Поэтому такой результат не является чем-то удивительным".