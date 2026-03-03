Почему Луна стала красной: рассказали о научном объяснении затмения планеты

3 марта жители Земли стали свидетелями редкого астрономического шоу: полное лунное затмение синхронизировалось с полной Луной.

На багровом пике естественный спутник Земли оказался в 14:33 по минскому времени. Увы, из-за дневного времени суток в Беларуси наблюдение не представилось возможным. Само же явление возникает, когда Земля проходит точно между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на спутник.

58 минут в теневом бане Земли - в такой позиции застыл естественный спутник планеты. Луна стала медной для Восточной Азии, Австралии, Северной и Центральной Америки, жителей Дальнего Востока России. А вот большая часть Европы, в том числе Беларусь, оценить космическое шоу смогла онлайн. Зрелище было эффектным, но полностью объяснимым научным миром. В багровый цвет Луна окрасилась из-за преломления солнечного света в атмосфере Земли.

"Кровавое" затмение имеет и мистическую окраску. Так, в Древнем Китае верили, что проглотить Луну пытается небесный дракон. А трактовки из Индии подсказывают, что затмение - время гнева демона Раху.

Красная Луна намекает и на резкую смену погоды, как правило, ее сопровождает сильный ветер. Также стоит ждать потепления и дождей. Астрологи же уверяют, что "кровавая" Луна - время мощных трансформаций. Темы, которые подсвечивает небесное шоу, - продуктивность и порядок в жизни. Астрологи называют затмение в Деве кармическим и призывают бросить силы на генеральную уборку судьбы.

Больше других влияние космоса почувствуют Овны, Львы, Скорпионы и Стрельцы. Этим знакам зодиака стоит замедлиться. Энергетический портал только усиливает ретроградный Меркурий. Штормить самую маленькую планету Солнечной системы будет до 20 марта.