Почему наши соседи из НАТО подняли красную тряпку с надписью "Сувалкский коридор" - в "Диспозиции"

Нынешний экономический форум в Давосе можно смело назвать форумом по безопасности. Эта тема доминировала. Причем одной из ярких особенностей стало изменения стиля общения Европы и Соединенных Штатов Америки. Нынче на Западе модно брутально вести заочный диалог с президентом США, а вот в личном общении или переписках сразу чувствуются нотки подчиненности, а порой и восторженности Трампом. Имеется и другая крайность - во всем обвинять Союзное государство. У наших границ развивается и военная инфраструктура НАТО. Об опасных противоречиях - проект "Диспозиция".

Европа как-то вяло, нехотя, ворчливо, но открывает глаза, вынимая стекла от разбившихся внутрь розовых очков. Брюссель смотрит на своего гаранта безопасности - США и со скрипом признает реальность, в которой территориальная целостность - такой же анекдот, как международное право. Далекая Гренландия обледенила сердца союзников, но не отрезвила. ЕС, словно по инерции последних лет, ищет из каждого тупика военный выход. А какой есть проверенный вариант на любую глупость - миграционную, территориальную, экономическую?

Беларусь тревожит западных политиков. Того и глядишь, Минск под шумок с Гренландией варварски обрушится на Запад. В тиски Европу возьмет. Тем более Трамп о нас высокого мнения. Запросто в "заговор" вступим.

Но Польша-то с Литвой не дремлют! И вот именно сейчас нашим соседям из НАТО приспичило еще выше поднять красную тряпку с надписью "Сувалкский коридор" и на уровне министров обороны заявлять о том, как браво Варшава поможет Вильнюсу в строительстве полигона в 10 км от Беларуси. Глава военного ведомства Польши Косиняк-Камыш даже выразил готовность отправить к друзьям на стройку инженерные войска. Литовское Минобороны уже представило цифры.

Представитель Министерства обороны Литвы:

"В строительство стрельбищ и инфраструктуры будет инвестировано около 100 млн евро. На полигоне будут работать и служить около100 гражданских сотрудников и военнослужащих".

Кстати, совсем недавно бывший заместитель главы МИД Литвы заявил, что у НАТО разработан сценарий блокады Калининграда.

Дариус Юргелявичус, экс-замглавы МИД Литвы:

"Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией - это именно блокада Кенигсбергской области".

А раньше-то мы слышали, что укрепление Сувалкского коридора - это элемент защиты от Союзного государства. Но нет, элемент блокады, укладывающийся в стратегию наращивания войск НАТО у наших границ. Так что Гренландия не так уж и повлияла на отношение к нам. А потому белорусская армия не обращает внимания на разные заявления и точечно укрепляет оборону. Потенциал усиливаем не ради освоения денег, а сугубо в тех направлениях, на которые указывает современная война. И если эффективны охотничьи ружья - учимся стрелять из них.

Максим Вольфович, начальник штаба, первый заместитель командира механизированной бригады:

"По предметам огневой подготовки сделан упор на выполнение упражнений по воздушным целям, стрельб из охотничьих ружей. Мы продолжили подготовку в составе малых групп на различных участках незнакомой местности. Конечно же, ведется подготовка операторов беспилотных комплексов. У нас на 90 % военнослужащие механизированных, танковых, артиллерийских подразделений подготовлены и имеют документ о том, что он является оператором беспилотных комплексов. Все навыки используются в мероприятиях различного рода".

90 % военнослужащих большинства боевых подразделений механизированной бригады - операторы дронов. Это цифра года. У воюющих армий такие показатели - дальний ориентир. А вообще это и есть ключевой сдерживающий фактор агрессии - умение развиваться вместе с требованиями реального, а не из учебников, военного дела. Без остановок на передышку, что и происходит в том числе у гранатометчиков.