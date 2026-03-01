Почему нельзя дороги во дворах закатать в бетон, когда устранят ямочность на дорогах

Белорусы продолжают жить земными вопросами: встречают весну, обсуждают погоду, ругают дороги.

Дорожный вопрос теперь с четким дедлайном - ямочность устранят до 1 мая. Повреждений полотна будто бы не избежать, ежегодно каменные магистрали нашей страны страдают от сурового зимнего климата, который в этом году удивил рекордными арктическими морозами. Но ровные бетонки и асфальтовые шоссе - это не только про комфорт, но и про безопасность водителей.

Об этом дорожники хорошо знают и к реставрации покрытий приступили еще в январе. Только в Минске на этот год запланировано заменить 2 млн квадратов покрытия. Тает ли асфальт с приходом тепла или все же технология содержания дорог улучшается с годами.

86,5 тыс. км - это 2 длины окружности экватора планеты. Такова протяженность дорожной сети нашей страны, выложенной асфальтом, бетоном и гравием.

Все это под контролем белорусских дорожников. Для безопасного движения пассажирского и грузового транспорта в любое время суток и в любую пору года за каждым километром каменных артерий нужно следить, а каждый элемент покрытия - вовремя обслуживать. Удается ли специалистам залатать, переложить, заменить покрытие своевременно.

Дорожная одежда на скоростных направлениях из центра страны к областным городам испытание арктической зимой выдержало, на то она и асфальтобетонная. Но не без потерь. Ямочный вопрос на некоторых маршрутах все же открыт. Дедлайн решения этой задачи жесткий - до 1 мая.

Поэтому, к примеру, на белорусской олимпийке - трассе М1 - в эти дни отчетливо слышен звон фрезерного станка и пахнет свежим битумом. В день мониторят и восстанавливают до сотни километров дороги. Латки ставят оперативно, ведь потепление и солнце - условия идеальные.

Дмитрий Демидович, начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП "Минскавтодорцентр" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9203d38c-6d3a-4fa6-abe5-9733fff61f59/conversions/f020f6a3-ff30-45a7-892b-d6830e774b4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9203d38c-6d3a-4fa6-abe5-9733fff61f59/conversions/f020f6a3-ff30-45a7-892b-d6830e774b4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9203d38c-6d3a-4fa6-abe5-9733fff61f59/conversions/f020f6a3-ff30-45a7-892b-d6830e774b4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9203d38c-6d3a-4fa6-abe5-9733fff61f59/conversions/f020f6a3-ff30-45a7-892b-d6830e774b4e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Демидович, начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП "Минскавтодорцентр":

"Ежедневно устраняется от 250 до 450 кв. м мочности. Как правило, остаток ямочности с учетом ее развития составляет не более 200 квадратов. Вы видите, весь вал перемещен на откос. В результате снеготаяния в противном случае вода бы собиралась на проезжей части. Это влекло бы за собой насыщение асфальтобетонного покрытия влагой и опять-таки к образованию ямочности".

Строим маршрут в сердце страны, где дороги берут свое начало. Плотность трафика на центральных улицах столицы в разы выше, чем на самой популярной скоростной трехполоске (особенно в утренние и вечерние часы пик).

Дорожные службы мегаполиса весны не ждали и приступили к работе уже в январе. 19 тыс. кв. м критической ямочности на уличной сети Минска уже удалось устранить с начала 2026-го. По плану на этот год заменить или отреставрировать около 2 млн кв. м.

Максим Тусов, мастер по текущему ремонту управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":

"Замеряем, какая ямочность есть. Если она критична, имеет определенные параметры - больше 30 см и глубже 3-4 см - отмечаем контуры карты, отрезаем, убираем асфальтный лом, выметаем, выдуваем, льем литой асфальт. Сейчас уже кохер подъедет, будем заливать эту карту".

Литые горячие смеси используют неслучайно. С их помощью можно сохранить качество выполнения работ, когда на улице мороз вплоть до минус 10 градусов. Но летом эти латки обязательно нужно будет заменить на более прочные.

ямочный ремонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22ee248e-5de3-4445-be1d-a3e077ae7421/conversions/3e98714e-cffa-4241-ada2-6ca8a9ac0b72-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22ee248e-5de3-4445-be1d-a3e077ae7421/conversions/3e98714e-cffa-4241-ada2-6ca8a9ac0b72-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22ee248e-5de3-4445-be1d-a3e077ae7421/conversions/3e98714e-cffa-4241-ada2-6ca8a9ac0b72-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22ee248e-5de3-4445-be1d-a3e077ae7421/conversions/3e98714e-cffa-4241-ada2-6ca8a9ac0b72-xl-___webp_1920.webp 1920w

Смесь битума и щебня используют отечественного производства. Литой асфальт проходит испытания каждый день, формулу его состава регулярно дополняют, меняют пропорции вещества, чтобы сделать одновременно пластичным и суперпрочным.

Павел Клыгач, начальник отдела качества ОАО "Макродор":

"Применяются модифицирующие добавки либо же модифицированный битум, предварительно приготовленный. Во-первых, улучшаются физико-механические свойства. В данном случае это и индекс пластических деформаций, сдвиговые нагрузки увеличиваются, т.е. сопротивление им, увеличиваются прочностные характеристики".

Так почему даже при своевременном контроле, правильном обслуживании и качественном материале коварные ямы-подснежники все равно появляются на привычных маршрутах после зимы и часто "побеждают" подвеску автомобилей?

Максим Белоус, гендиректор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":

"Больше всего влияют переходы через ноль, потому что это физико-химический процесс, вода при замерзании расширяется, даже если это минимальное ее количество, которое в любом случае попадает в поры и в какие-то трещины покрытия, приводит к его разрушению. Здесь мы, конечно же, можем спрофилактировать это только в летний период и осенний период путем герметизации этих дефектов".

А что если закатать в бетон улицы Минска, а вместе с ними и вопросы критической ямочности, ведь этот материал известен своей монолитностью и особой прочностью. К тому же примеры жилых кварталов в столице с таким дорожным решением уже есть.

Максим Белоус, гендиректор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":

"Мы не можем позволить себе все-таки закрыть дворовую территорию, двор, либо, например, какую-то каркасную улицу даже не города, а, например, района или микрорайона и ждать, например, месяц, пока будут выполнены работы по строительству. Соответственно потом месяц, пока будет бетон набирать свою прочность".

дорожные рабочие news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3731ec8-9f2b-444c-9d59-7e70484c6aa9/conversions/39c2b3bc-e89c-4af2-9573-7b61191c184e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3731ec8-9f2b-444c-9d59-7e70484c6aa9/conversions/39c2b3bc-e89c-4af2-9573-7b61191c184e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3731ec8-9f2b-444c-9d59-7e70484c6aa9/conversions/39c2b3bc-e89c-4af2-9573-7b61191c184e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3731ec8-9f2b-444c-9d59-7e70484c6aa9/conversions/39c2b3bc-e89c-4af2-9573-7b61191c184e-xl-___webp_1920.webp 1920w

В итоге вовремя реставрировать покрытие выгоднее финансово, выполнимо технически, к тому же такая схема больше всего подходит для наших климатических условий. Поэтому водителей просят с пониманием относиться к процессу ремонтных работ на магистралях.