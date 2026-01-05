Почему произошедшее с Венесуэлой делит все на до и после

История повторяется, как фарс, а затем, как ночной кошмар. В 2003 году мир лицезрел пробирку с белым порошком в руках Колина Пауэлла как "доказательство" иракской угрозы. Результат? Война, хаос, миллионы смертей и ни грамма химоружия.

В 2026-м стало еще проще: не нужен даже флакон. Достаточно голословного обвинения в "наркотерроризме". Зачем утруждать себя доказательствами, если у вас есть крылатые ракеты и спецназ? Президент Николас Мадуро и его жена были захвачены прямо в постели и вывезены из страны.

Если это не объявление эры закона джунглей, то что это? Мадуро провезли по улицам, как дикого зверя в клетке - фото разлетелись по сетям, вызвав шок от Мехико до Москвы. Добро пожаловать на Дикий Запад! Право сильного снова - высшая норма.

Мир дикого Запада

Вершиной политической культуры стала публикация с официальной страницы Белого дома: фото "сердитого" Трампа с аббревиатурой: FAFO ("Fuck Around and Find Out"). Дословно это матерное ругательство, по смыслу что-то типа: будешь "выеживаться" - получишь по полной. И это официальная риторика сверхдержавы. Трамп даже не скрывает: США "сами будут управлять Венесуэлой" до "безопасного перехода власти", имея в виду прямой доступ к крупнейшим в мире нефтяным запасам Венесуэлы. А кому именно передавать власть, решает тоже Вашингтон. Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо, годами вылизывавшая сапог США, была публично отвергнута Трампом как неподходящая фигура. Даже марионеткам теперь предъявляют требования к качеству.

Здесь стоит отвлечься и сделать комплимент Беларуси. Стране, которая в 2020 году показала, что политическая воля должна быть подкреплена готовностью к суверенной самозащите. Находясь под колоссальным гибридным давлением, республика не дала вывести себя на внешнее управление, сохранив конституционный порядок и суверенитет. В Венесуэле, объявившей мобилизацию, этого, увы, не хватило. Разница - не в масштабах угрозы, а в степени консолидации элит и готовности защищать страну как последний рубеж.

Кто следующий на очереди: от Кубы до Гренландии

Впрочем, нельзя отдать должное. Полчаса и президент суверенной страны в наручниках. Все передается в Белый дом в режиме реального времени на мониторы. Нулевые потери нападающих. Как видеоигре. Это впечатляет, черт возьми. Это не только спецоперация, но и демонстрация мышц, а также политической воли. Захват Мадуро нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, где главы государств неприкосновенны. Это прецедент опаснее ядерной кнопки: сегодня Венесуэла, завтра Гренландия, которую Трамп когда-то хотел купить, как мороженое. В фокусе - Куба, вечный раздражитель у берегов Флориды, чей президент уже назвал произошедшее "государственным терроризмом". Американцы считают, что Кастро отобрал у них их казино, Венесуэла - нефть, а Куба - казино и отели. Мексика, над чьим суверенитетом уже поглумились, топя суда в международных водах под предлогом борьбы с наркотиками. И, конечно, Иран… Его ядерная программа просто как красная тряпка. А помните, как в 1962-м Карибский кризис чуть не взорвал мир? Теперь, видимо, новый: США берут под контроль венесуэльскую нефть, игнорируя всех. Если можно схватить президента в Южной Америке, то почему нельзя нанести удар по ядерным объектам на Ближнем Востоке? Дверь в мир без правил открыта нараспашку. Впрочем, давайте вспомним перепалку Трампа с КНДР, еще в его первый срок. Она ничем не закончилась. Потому что у Ким Чен Ына уже есть ядерное оружие.

5 января 2026 года в 18:00 заседание Совбеза ООН по Венесуэле. Россия и Китай запросили экстренную встречу, осуждая "опасный прецедент". ЕС? Там не смогли согласовать заявление - раскол: 26 стран призывают к "уважению международного права", но без единства.