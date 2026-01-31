3.75 BYN
Почему в морозы и снегопады взлетают ценники на такси - разберемся
Отчего в морозы и снегопады взлетают ценники на такси? В такую погоду поездка становится почти роскошью. В социальных сетях пользователи описывают ситуацию как игру в лотерею.
Разберемся, в чем кроется причина заоблачных тарифов на такси.
Работа такси в непогоду
При ухудшении погоды каждый знает, что спрос на такси будет точно высоким. Но в снежные дни никто такого не ожидал, что цены будут кусаться хуже морозов, а ожидания будут достигать до часа. Проверку на прочность проходили не только сами пассажиры, но и сами водители.
В непогоду поездка на такси - целая лотерея. За считанные минуты стоимость может взлететь с минимального тарифа до почти 30 рублей. В соцсетях пользователи делились шокирующими историями, когда за короткий маршрут приходилось платить 60, а то и все 100 рублей. Подобные цены, разумеется, вызывали негодование, винили во всем перевозчиков. Но важно помнить, что в такую погоду многие водители не выходят на линию из-за высокого риска аварий или невозможности выехать из заснеженных дворов.
Риски для водителей: заснеженные дворы и аварии в зимний период
Вероятность повредить автомобиль на скользкой дороге или в сугробах возрастает в разы, а восстановление техники сегодня - услуга недешевая. Для индивидуальных предпринимателей один неудачный маневр может обернуться серьезными убытками. К примеру, хорошо так ударило по кошельку у Александра. Во время снегопада он согласился взять дорогой заказ из Минска в Слуцк. Однако метель разразилась с такой силой, что у его автомобиля сломались бампер, решетка и радиатор.
Александр Царик, водитель такси:
"Не доезжая Слуцка, получилось, что подул большой сильный боковой ветер, снег повалил, пришлось снизить скорость. Ветер прогнал полностью снег и посреди дороги я увидел большой снежный ком. Попытавшись притормозить, я понимаю, что машину начинает носить. В итоге чтобы не поймать кювет и соблюсти безопасность для себя, для пассажира, принято было решение этот снежный ком немножко подвинуть. В итоге после того как подвинул снежный ком, поломал бампер, поломал решетку, поломал рамку радиатора, побил радиаторы. В итоге все это пришлось снимать, менять".
Поэтому из-за таких рисков многие водители не выходят на линии. В то же время спрос в этот период значительно возрастает, а количество доступных автомобилей оказывается недостаточным, чтобы успеть всех довезти. В результате формируется высокая цена на поездки. Конкретная стоимость остается неизвестной как для пассажиров, так и для водителей - это всегда лотерея.
Ценообразование в такси
В основе ценообразования лежат алгоритмы. Они ориентируются на 2 ключевых показателя: количество заказов и число свободных машин на линии.
Виталий Ляхор, руководитель сервиса такси:
"Наш сервис и мы в целом заинтересованы в том, чтобы быстро привести спрос и предложение в состояние баланса. Например, в часы пик мы не берем часть комиссии заказов, стоимость которых превышает более чем в 2 раза базовый тариф. Т.е. комиссия сервиса Яндекс.Такси с заказов с коэффициентом 2 будет равна комиссии сервиса с коэффициентом 3. Это повышает доход водителя и стимулирует их выходить на линию".
Так законно ли такое поднятие цен в условиях непогоды? Ответ узнали у адвоката.
Руслан Петроченко, адвокат:
"С точки зрения закона, если перевозчик своевременно уведомил пассажира о том, по какому тарифу пассажиру нужно ехать, и пассажир принял это предложение, то здесь нарушений закона нет".
Когда в приложении появляются высокие тарифы, сервисы предлагают варианты: согласиться подождать немного дольше или пересесть на общественный транспорт.