Почему в Польше запретили Компартию, рассказал Авдонин

"Запрет Компартии традиционно свидетельствует только об одном: что крайне правые силы, в первую очередь ориентированные на крупный капитал и политических бандитов, стремятся к узурпации власти, потому что Коммунистическая партия и профсоюзы всегда ориентированы на защиту прав трудящихся. За запретом Коммунистической партии, как правило, идет запрет профсоюзных движений и любых выступлений трудящихся. Поэтому это происходит на волне, когда власти Польши ожидают ухудшения социально-экономических условий, роста безработицы, инфляции, нищеты, количества бездомных на территории Польши. И как результат, естественно, необходимо вырезать те политические силы, которые могли выступить на стороне простых трудящихся, простых граждан Польши".