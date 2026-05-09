Почему Витебск в годы Великой Отечественной был объявлен крепостью - взгляд историка
Витебск стал символом несгибаемого мужества подпольщиков и партизан. Наследие огненных военных лет в самом сердце Витебска обсудил гость выездной студии "Первого информационного" доцент кафедры Витебского государственного университета им. П. М. Машерова, кандидат исторических наук Денис Юрчак (подробности в видео).
В годы войны Витебск очень серьезно пострадал - 97 % города лежало в руинах. Для немецкого командования он был стратегической точкой. В свое время Гитлер называл Витебск крепостью.
"Город был объявлен крепостью, и местному гарнизону был дан приказ стоять до конца, не отступать ни в коем случае без команды сверху. Почему такое значение имел Витебск? В первую очередь, не только город, но и сама Беларусь. Беларусь - это самый короткий путь в сторону Берлина. А группа армий "Центр" - это был главный ударный кулак немецких сил. И немецкое командование понимало: если посыпется эта часть, все закончится катастрофой для Вермахта, поэтому Витебску было уделено очень большое внимание. Но, как показали события июня 1944 года, город был освобожден Красной армией в очень сжатые сроки", - рассказал историк.