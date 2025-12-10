Почему выпускники БНТУ востребованы на предприятиях, рассказал первый проректор вуза

Спрос на инженеров в Беларуси как никогда высок, и вместе с тем требования на рынке постоянно меняются. Как БНТУ удается трансформировать 105-летнюю машину, чтобы выпускники были востребованы в первый же год работы, рассказал в "Актуальном интервью" первый проректор БНТУ Андрей Сафонов.

Собеседник согласился, что востребованность выпускников вуза высока. Этому способствует в том числе популярность многих специальностей среди абитуриентов. В последние годы технические специальности пользуются интересом у ребят. Примером этому может послужить последний год, когда проходные баллы, по информации первого проректора, в среднем по БНТУ поднялись на 20 и более позиций, а некоторые специальности и вовсе до 100. "Это свидетельствует о том, что абитуриенты приходят более подготовленные и мотивированные. И этому тоже есть пояснение. Мы очень активно, особенно последние два года, занимаясь профориентацией, участвуем в предварительной инженерной подготовке в Республике Беларусь", - отметил Андрей Сафонов.

Стоит заметить, что БНТУ определен курирующим в деле подготовки учащихся в инженерных классах. В 2025 году был осуществлен первый выпуск - 2,5 тыс. выпускников по стране. Из них около 400 поступили в БНТУ.

Гость интервью назвал два фактора, чтобы выпускники отвечали требованиям времени. Во-первых, тесное взаимодействие с будущим работодателем для выпускников. Это, прежде всего, промышленные предприятия. На сегодня создано более 100 филиалов кафедр на ведущих промышленных предприятиях Республики Беларусь, созданы и образовательные центры. Во-вторых, в канун 105-летия университета запланировано открытие новых образовательных центров, два из которых создали при непосредственном участии промпредприятий. Один из них - центр компетенции БелАЗа. "Второй пример - состоявшееся открытие участия в создании учебных лабораторий центров ОАО "Пеленга" - предприятие, которое идет в ногу со временем. Благодаря такому сотрудничеству в эти лаборатории были поставлены современные оборудования, позволяющие по приборостроительному направлению обладать современными технологиями и использовать их в образовательном процессе", - рассказал первый проректор.

В настоящий момент в БНТУ обучаются около 22 тыс. человек, если говорить о белорусах и иностранных гражданах. Андрей Сафонов отметил, что порядка четверти из них составляют иностранные обучающиеся, что свидетельствует о популярности, востребованности специальностей за рубежом. "Нам доверяют, доверяют качеству образования. У нас есть абсолютно разные направления (на то он ранее и назывался Политехнический институт). Это и архитектура, и строительство, и машиностроение, приборостроение, энергетика", - перечислил он.