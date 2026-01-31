3.73 BYN
Почему забор на границе Беларуси и Польши уничтожает экосистему Беловежской пущи
Три года назад на границе Польши и Беларуси был возведен защитный забор. За это время уникальная экосистема Беловежской пущи по обе стороны границы понесла невосполнимый ущерб: нарушились миграционные пути животных и гидрологический режим, начали гибнуть старые леса. А предусмотренные Польшей "калитки" для зверей являются лишь формальностью и не решают проблему. Подробности сморите в "Актуальном интервью".
"Если попробовать положить на весы, кому досталось от этого больше, то для популяций таких видов животных, как волк, рысь, конечно же, пострадала польская сторона", - заявил замдиректора по научной работе Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Руслан Цвирко. Он пояснил, что в Беларуси плотность этих видов относительно высока, а в Польше рысь - "диковинка", и попасть туда она теперь не может.
Главной проблемой стало изменение водного баланса. "С Беловежской пущи начинают водотоки Балтийского бассейна, они направляются в сторону Польши и сталкиваются с фундаментом забора, с дорогой вдоль забора, она хорошо задерживает поверхностные воды", - отметил специалист. Это приводит к подтоплению старых лесов, которые хуже адаптируются к изменениям. Они начинают усыхать, страдает популяция редких растений.
По его словам, вред от забора является долговременным и, возможно, необратимым: "Время, когда прекратится влияние, трудно назвать. Наверное, это влияние будет навсегда". Он привел пример с границы Чехии и Германии, где после сноса забора животные так и не вернулись к бывшей преграде из-за сформировавшейся "генетической памяти". Так же может оказаться и с Беловежской пущей.
Что касается предусмотренных польской стороной "калиток" для миграции животных, эксперт назвал их "абсурдом" и способом "для отвода глаз экологов". "Калитки, конечно же, были предусмотрены, но они постоянно закрыты. То есть нужно к человеку подойти, увидеть возможное скопление животных, взять ключ, открыть эту калитку. Никто это делать не будет", - заявил Руслан Цвирко.
Даже если бы они были открыты, их эффективность сомнительна из-за созданной вокруг инфраструктуры. "Там освещение, шум, люди, машины. И зверь не будет искать эти калитки, потому что подойти к забору - это уже для него риск. Поэтому эта идея просто не похожа на какую-то реальную идею", - резюмировал эксперт.