Почти 100 контентмейкеров собрались на II Форуме блогеров
II Форум блогеров стартовал в Беларуси. Он объединил около сотни участников. В 2025 году организаторы решили удивить контентмейкеров и сделали основной локацией Военную академию.
Локация была выбрана неспроста. Сегодня в академию поступают те, кто завтра будут стоять на защите Родины. Такие ребята это докажут делом, а вот их поддержат и донесут информацию в массы блогеры и медиаэксперты. У них разный спектр интересов - от косметического до политического контента, но их общий охват составляет 19 млн человек. Сегодня от того, что они говорят, зависит восприятие Беларуси. Все знают, сколько информационного мусора и фейков вокруг. Кстати, это подтверждают и сами блогеры.
Как доносить правду, какие новые форматы придумать для того, чтобы это было смотрибельно, интересно, а еще залетало на широкую аудиторию - эти темы обсудят в ближайшее время.
Андрей Панисов, победитель "Фактор.by" 2021 года:
"Я приехал на форум, чтобы поностальгировать по времени, когда служил в ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. В Военной академии я бывал не раз - у меня там проходила военная присяга".
Блогеры Алексей и Екатерина Скрынниковы - семейная пара. Своим контентом они проповедуют семейные ценности. Пара призналась, что делают это они не ради хайпа, а хотят показывать белорусскую культуру.
Приоткроем завесу тайны: на все три дня контентмейкеры переоденутся в военную форму и будут жить по уставу. Как они себя поведут и выдержат все ли испытания, узнаем в эти дни. Уже по расписанию была регистрация, заселение, обед. Чтобы окунуться в атмосферу, для блогеров провели экскурсию по академии, также они возложили цветы к братской могиле, почтив память героев, благодаря которым у нас сегодня мирное небо над головой.
"Я блогер-миллионник, а контент снимаю социально-киношный. Снимаю фильмы о жизни, отношениях, взаимодействии людей. В Беларуси 100 % создано пространство для работы блогеров. Это показал и форум. Наконец-то блогеров услышали", - поделился мнением Никита Айс.
Скоро состоится торжественное открытие форума, будет и пленарное заседание, а после пройдет обсуждение актуальной повестки вместе с ведущими медиаэкспертами, в их числе и журналисты, которые проведут мастер-классы.