Почти 100 контентмейкеров собрались на II Форуме блогеров

II Форум блогеров стартовал в Беларуси. Он объединил около сотни участников. В 2025 году организаторы решили удивить контентмейкеров и сделали основной локацией Военную академию.

Локация была выбрана неспроста. Сегодня в академию поступают те, кто завтра будут стоять на защите Родины. Такие ребята это докажут делом, а вот их поддержат и донесут информацию в массы блогеры и медиаэксперты. У них разный спектр интересов - от косметического до политического контента, но их общий охват составляет 19 млн человек. Сегодня от того, что они говорят, зависит восприятие Беларуси. Все знают, сколько информационного мусора и фейков вокруг. Кстати, это подтверждают и сами блогеры.

Как доносить правду, какие новые форматы придумать для того, чтобы это было смотрибельно, интересно, а еще залетало на широкую аудиторию - эти темы обсудят в ближайшее время.

бейджи участников Форума блогеров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b33edee-574e-48a5-b11b-18e5fc044b81/conversions/4dfd322c-2ee3-4b11-95c1-cfb66e27dd12-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b33edee-574e-48a5-b11b-18e5fc044b81/conversions/4dfd322c-2ee3-4b11-95c1-cfb66e27dd12-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b33edee-574e-48a5-b11b-18e5fc044b81/conversions/4dfd322c-2ee3-4b11-95c1-cfb66e27dd12-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b33edee-574e-48a5-b11b-18e5fc044b81/conversions/4dfd322c-2ee3-4b11-95c1-cfb66e27dd12-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Панисов, победитель "Фактор.by" 2021 года:

"Я приехал на форум, чтобы поностальгировать по времени, когда служил в ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. В Военной академии я бывал не раз - у меня там проходила военная присяга".

Блогеры Алексей и Екатерина Скрынниковы - семейная пара. Своим контентом они проповедуют семейные ценности. Пара призналась, что делают это они не ради хайпа, а хотят показывать белорусскую культуру.

Блогеры Алексей и Екатерина Скрынниковы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab153043-069f-4027-9fb1-dedc1b5e2bc5/conversions/5481fc04-aac4-4dfe-9abc-73051556fe37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab153043-069f-4027-9fb1-dedc1b5e2bc5/conversions/5481fc04-aac4-4dfe-9abc-73051556fe37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab153043-069f-4027-9fb1-dedc1b5e2bc5/conversions/5481fc04-aac4-4dfe-9abc-73051556fe37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab153043-069f-4027-9fb1-dedc1b5e2bc5/conversions/5481fc04-aac4-4dfe-9abc-73051556fe37-xl-___webp_1920.webp 1920w

Приоткроем завесу тайны: на все три дня контентмейкеры переоденутся в военную форму и будут жить по уставу. Как они себя поведут и выдержат все ли испытания, узнаем в эти дни. Уже по расписанию была регистрация, заселение, обед. Чтобы окунуться в атмосферу, для блогеров провели экскурсию по академии, также они возложили цветы к братской могиле, почтив память героев, благодаря которым у нас сегодня мирное небо над головой.

"Я блогер-миллионник, а контент снимаю социально-киношный. Снимаю фильмы о жизни, отношениях, взаимодействии людей. В Беларуси 100 % создано пространство для работы блогеров. Это показал и форум. Наконец-то блогеров услышали", - поделился мнением Никита Айс.