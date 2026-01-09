Почти 2,3 тыс. единиц техники расчищают в Беларуси дороги республиканского и местного значения

"На улицах страны работает 2331 единица специальной коммунальной техники, 445 пескоразбрасывателей, 1428 снегоуборочных машин, 458 машин для погрузки и вывоза снега и другой техники. Вместе с техникой трудятся около 10 тыс. работников ЖКХ. К работе по расчистке снега дополнительно привлечено 1435 единиц спецтехники и более 7 тыс. работников сторонних организаций. Работники ЖКХ трудятся в круглосуточном режиме и прилагают все усилия, чтобы расчистить снежные завалы и обеспечить безопасность и комфорт движения пешеходов и водителей. Ситуация находится на постоянном контроле".