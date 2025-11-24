3.69 BYN
Почти 20 единиц техники и 110 дворников: в Гродно борются со снегом и гололедицей
Дороги от снега в Гродно расчищают почти 20 единиц техники. Снежные сугробы и гололедица вывели бригады гродненского "Спецавтохозяйства" на усиленный режим - в городе похолодание и продолжаются осадки.
На линии работают 12 машин, обрабатывающих проезжую часть, и 6 единиц тракторной техники, которые чистят на тротуарах. Кроме того, ежедневно задействовано 110 дворников, они чистят остановки, пешеходные переходы и подходы к ним.
Юрий Кучинский, заместитель директора по идеологической работе ГГУПП "Спецавтохозяйства":
"Закуплена новая техника, которая прошла аттестацию, также закуплено 820 тыс. т песчано-соляной смеси. Мы подписали 28 договоров со сторонними организациями, которые для усиления выделяют технику со своими трактористами, водителями".
Граждане из Гродно отметили, что в городе поддерживается образцовая чистота - улицы всегда чистые и посыпанные.
Работа коммунальных служб в областном центре продолжается: техника поочередно убирает снег, вывозит его и обрабатывает дороги реагентами.