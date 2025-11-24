Почти 20 единиц техники и 110 дворников: в Гродно борются со снегом и гололедицей

Дороги от снега в Гродно расчищают почти 20 единиц техники. Снежные сугробы и гололедица вывели бригады гродненского "Спецавтохозяйства" на усиленный режим - в городе похолодание и продолжаются осадки.

На линии работают 12 машин, обрабатывающих проезжую часть, и 6 единиц тракторной техники, которые чистят на тротуарах. Кроме того, ежедневно задействовано 110 дворников, они чистят остановки, пешеходные переходы и подходы к ним.

Юрий Кучинский, заместитель директора по идеологической работе ГГУПП "Спецавтохозяйства":

"Закуплена новая техника, которая прошла аттестацию, также закуплено 820 тыс. т песчано-соляной смеси. Мы подписали 28 договоров со сторонними организациями, которые для усиления выделяют технику со своими трактористами, водителями".

Граждане из Гродно отметили, что в городе поддерживается образцовая чистота - улицы всегда чистые и посыпанные.