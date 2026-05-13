Поддержка материнства, отцовства и детства - многодетность становится трендом в Беларуси

Поддержка материнства, отцовства и детства - безусловный приоритет социальной политики Беларуси. Семья всегда была и остается под особой защитой государства.

Расскажем о том, какие меры поддержки действуют сегодня и почему многодетность становится устойчивым трендом.

Семья для белорусов не только источник поддержки и любви, но и прочный фундамент, на котором строится будущее всей страны. Сегодня в Беларуси насчитывается более 2 млн 600 тыс. семей. При этом порядка 80 % из них предпочитают городской ритм жизни, остальные выбрали для себя сельскую местность.

Растет число и новых союзов. По итогам 2025 года в стране было заключено почти 52 тыс. браков. Это на 11 % больше, чем годом ранее. Особое внимание уделяется многодетным семьям. Каждый четвертый ребенок в республике воспитывается в такой семье.

В региональном разрезе лидером по количеству многодетных остается Брестская область - там проживают более 24 тыс. таких семей. На втором месте Минский регион - 21 тыс., и замыкает тройку лидеров Гомельская область - 19 тыс. многодетных семей. К слову, именно в центральном регионе проживает самая большая семья страны, в которой воспитываются 15 детей.

Для родителей и детей в республике выстроена многогранная система защиты. Социальная поддержка оказывается на каждом этапе - от рождения малыша и до его вступления во взрослую жизнь. Это и выплаты, и семейный капитал, и льготы в сфере жилья и образования.

Наталья Тарасюк, зампредседателя Национального статистического комитета Беларуси:

"32 тыс. женщин и почти 34 тыс. мужчин впервые вступили в брак. Еще интересный факт, что 547 браков было заключено среди лиц в возрасте 65 лет и старше. Причем 44 женщины вступили в первый брак и 78 мужчин".

Юлия Бердникова, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Самая популярная мера в нашем государстве - это материнский капитал. На сегодняшний день его размер составляет 35,5 тыс. Он ежегодно индексируется. В этом году в бюджете на данный вид поддержки предусмотрено 280 млн рублей. К слову сказать, эта мера поддержки в стране функционирует с 2015 года, и на сегодняшний день на многодетные семьи открыто порядка 150 тыс. вкладов".