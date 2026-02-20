Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Поддержку одаренной и талантливой молодежи обсудили в Минске

Возможности социальной реализации и раскрытие творческого потенциала студентов - поддержку одаренной и талантливой молодежи обсудили в Минске. На пяти локациях ведущих вузов выступили лучшие представители молодежи и поделились опытом и успехами в различных сферах.

Речь шла и о проектах, которые ждут новых одаренных участников. На одной из площадок выступила Юлия Коваленко, победительница республиканского проекта "Студент года - 2024".

В Беларуси проводится большая работа по поддержке молодежи. Самая одаренная и талантливая может рассчитывать на спецфонд Президента. Лауреаты и стипендиаты вносят значимый вклад в научное и культурное развитие страны, становятся настоящими профессионалами своего дела.

